La "Negra" Vernaci se sacó y destrozó a Juana Viale por su pregunta a Gladys Florimonte

La locutora le dijo de todo a la conductora de La Noche de Mirtha por haber sido irónica en su programa con Gladys Florimonte, de quien se burló por haber votado a Alberto Fernández y estar en crisis en la actualidad.

Acostumbrada a ser filosa y a no tener filtro a la hora de sus opiniones públicas, Elizabeth Vernaci destrozó una vez más a Juana Viale durante su programa de radio, La Negra Pop, que se emite por Pop 101.5.

Esta vez, disparó con munición gruesa contra la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece), quien se había burlado en vivo de su propia invitada Gladys Florimonte, a la que le dijo: "Lo ibas a votar a Alberto (Fernández) y lo votaste. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...".

"La Negra" repasó el violento momento televisivo y salió con los tapones de punta contra Juana. Y apuntó: "¿En serio? ¿La respuesta de Gladys está? Si estaba todo cerrado y nadie trabaja en el teatro, es obvio que nadie pudo trabajar... ¡Qué fuerte! El problema es cómo votaste cuando votaste, cuando el voto es algo que es una decisión tuya, de la vida y de lo que sentís".

"Es como en otro momento se decía ´mirá la m... que es (Mauricio) Macri, mirá lo que votaste, mirá cómo te dejó en la lona... ¡Bueno, loco, yo lo voté porque pensé que iba a estar bien! Uno no vota a la gente pensando que va a estar todo mal", profundizó la conductora de Sobredosis de TV (C5N).

Vernaci amplió su visión al respecto de Juanita y lanzó: "Tiene un tono que es medio socarrón, no es lindo. Ella después dijo ´no, yo le pregunté nada más´. Es muy fuerte cuando alguien pregunta como si fuese algo malo lo que hiciste, como si votar a la persona a la que vos no votaste estuviera mal. Es demonizar el voto".

"Lo que no está bueno es regodearse con lo mal que le va al otro", insistió Vernaci, quien completó: "Le siento un dejo de conchudez, las conch... nos olemos, nos conocemos. Entre nosotras nos reconocemos, vos sabés cuándo alguien está haciendo una pregunta media hija de p... Que te inviten a la televisión para pelotudearte, no... No es un lugar sano".

La trayectoria de la "Negra" Vernaci en la TV argentina

Nacida el 24 de septiembre de 1961 en Buenos Aires, además de haberse destacado en la radio también brilló en la televisión. Debutó en la pantalla chica en 1995 con una participación especial en Cha Cha Cha (América) y luego participó en otros éxitos como Todos al diván, Peor es nada, Soy tu fan, Argentinos por su nombre, fuera de libreto, Tu cara me suena, Viudas e hijos del Rock & Roll y Por el mundo hasta llegar al actual Sobredosis en 2021.