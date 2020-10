El cínico comentario de Carrió sobre Alberto Fernández

Elisa Carrió, una de las cofundadoras de la alianza Cambiemos, había renunciado meses atrás a su cargo como diputada nacional y en el último tiempo se la volvió a escuchar opinando e ironizando contra el Gobierno de Alberto Fernández. Mientras vuelve a ejercer su profesión como abogada, se mantiene lejos de "Juntos Por el Cambio" pero no deja a un lado los constantes comentarios desestabilizadores contra el gobierno oficialista.

En esta ocasión, durante una entrevista con La Nación Mas, la política de la oposición expresó cínicamente tras la carta de Cristina Kirchner: "Todos tenemos que ayudar ahora a Fernández, porque su vicepresidente lo ha vaciado de poder. No soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi Presidente, lo votó la ciudadanía. Y hay que fortalecerlo". Y agregó: "Cuidemos las instituciones, sino habrá anarquía".

Ante esto, en la misma línea, volvió a apuntar sus cañones contra CFK y repudió su actitud a lo largo de los años: "A Cristina la convencieron de que ella es la Che Guevara y ella se lo cree. Pero del Che no tiene nada porque le encanta el lujo. Siempre tiene una máscara pero creo que tiene mucho miedo". Además dijo que la crisis de confianza de la gente se debe a la presencia de la ex presidenta, a quien acusó de estar en una "etapa Maduro", comparando nuevamente a la situación del país con Venezuela.

El mensaje en redes sociales:

Además, en diálogo con Terapia de Noticias, disparó contra la gestión actual e hizo una insólita comparación con el último golpe de Estado sufrido en nuestro país. "Hay muchos cobardes, no hay estrategia ni conducción para sostener la República en medio de un descalabro económico, parecido al del 75", tiró. Mientras que apuntó contra Martín Guzmán: "No está negociando con el FMI, se ha comunicado dos o tres veces".

Mientras tanto, en relación al futuro de Cambiemos, no dudó: "Me gustaría una presidente mujer porque la Argentina tiene cara de mujer. Debe ser alguien que no proponga la violencia. Pero hoy es Horacio (Rodríguez Larreta), tiene su estilo y es un gran trabajador". Y con respecto al expresidente Mauricio Macri, mostró un fuerte enojo: "Macri ya fue. A él le permitieron y nosotros acompañamos para que sea presidente, paramos dos golpes".

Si bien se desconocía su futuro político, Carrió terminó de definirse: "Voy a hacer campaña en toda la Nación para salvar la República". Y para cerrar, sentenció: "Me hubiera gustado gobernar la provincia de Buenos Aires porque me parece tener el coraje suficiente para enfrentarme a todas las mafias. No tengo miedo, tengo fe".

La nota completa: