El difícil momento del cuartetero cordobés.

El cantante cordobés Carlos La Mona Jiménez se expresó sobre una nueva y trágica muerte que golpeó su vida. "Siento mucho la pérdida", manifestó el cuartetero. De ese modo, se refirió al fallecimiento del hermano de Ramón Wanchope Ábila, quien se suicidó hace algunos meses en su residencia familar.

Al aire de una transmisión de YouTube para Radio Suquía, La Mona Jiménez se enteró de la trágica noticia y se mostró anonadado. Sin conocer lo que había ocurrido con el hermano de Ábila, y ante semejante noticia que lo descolocó por completo, el Mandamás atinó a decir las siguientes palabras: "¿Qué? Yo no supe nada, yo tampoco le mandé un mensaje, nada. Él iba a mis bailes con los hermanos de él, no sé cuál. No lo sabía, siento mucho la pérdida de tu hermano, Wanchope. No sé si cantar ahora".

Acto seguido, y a pedido del conductor, Jiménez comenzó a entonar las estrofas de Muchacho de Barrio, uno de sus temas más icónicos. Cabe destacar que Ramón Wanchope Ábila es cordobés al igual que La Mona, y ha asistido en reiteradas ocasiones a los recitales que el legendario artista cordobés supo brindar en diferentes establecimientos bailables.

El día que Wanchope Ábila reveló el suicidio de su hermano en Córdoba

El delantero de Boca, Ramón Wanchope Ábila reveló una dura situación que le tocó vivir a nivel personal. El goleador contó una fuerte experiencia de vida que le tocó transitar a raíz del fallecimiento de su hermano.

Después del encuentro ante Newell's, que Boca ganó 2 a 0, Wanchope Ábila contó: "Vengo golpeado hace varios meses, porque tuve la mala suerte de que mi hermano se quitara la vida en la casa. Había que pedir ayuda, porque tenía depresión". Luego de contar la dura realidad que atraviesa su familia, el goleador reveló: "Hay mucha gente que la pasa mal y no la puede contar, y eso es muy triste".

Durante la entrevista, el delantero habló sobre lo que significa la pérdida de un familiar por esta situación y añadió: "Por eso le digo a la gente que hay que pedir ayuda. La salida siempre es hablar y ofrecerte a las personas que te quieren de verdad para salir de esa angustia". Más allá de su tema personal, el goleador xeneize agregó cuando se enteraron del fallecimiento de Maradona: "Nos enteramos en el almuerzo en Brasil y cuando tuvimos la confirmación la tristeza fue inmediata y no teníamos ganas de jugar el partido con Inter".