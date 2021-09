L-Gante defendió el IFE y dejó a Juana Viale sin palabras

En una mesaza por demás opositora, el cantante destacó cómo pudo arreglar su casa y comprarse un teléfono con la medida de apoyo encarada durante la pandemia.

A una semana de las Elecciones 2021, Juana Viale presentó en El Trece una mesa opositora, pero uno de los artistas del momento derribó uno de los muchos discursos del macrismo. L-Gante celebró a viva voz haber recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para arreglar su casa, comprar comida y un teléfono celular, fundamental para su carrera artística.

Florencio Randazzo, más picante que nunca en su afán de conquistar al electorado opositor, compartió mesa con el periodista que tanto defiende al macrismo Osvaldo Bazán y con la modelo Chechu Bonelli. El cuarto invitado no fue nada más y nada menos que la estrella del momento, el cantante L-Gante que complicó el "debate" cuando destacó la prestación económica lanzada por el Gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus para colaborar con las familias.

L-Gante compartió en la mesa de Juana Viale las adversidades que enfrentó junto a su madre en el inicio de la pandemia, cuando estaban si trabajo. Como el tema no terminaba ahí, la nieta de Mirtha Legrand se quedó en offside cuando el cantante reveló qué lo ayudó a mitigar los efectos de aquella situación y lo importante que fue para él y su carrera.

"Salió esto del IFE, con esto de la cuarentena, yo no tenía celular desde hace dos años y tener uno para lo que hago yo es fundamental. Bueno, mi IFE, que lo cobré, lo usé para que no falte nada, arreglar la casa, la comida", relató L-Gante dejando sin palabras a cada uno de los invitados que fue a El Trece para llevar una muestra más de su discurso opositor.

L-Gante visitó a Juana Viale, pero pidió por Mirtha Legrand

En el inicio del programa, luego de presentar a sus invitados, Juana Viale le pidió a L-Gante que se retire de la mesa tras haber reclamado por la presencia de Mirtha Legrand a la cabecera. “Viniste a la mesa de Mirtha ¿viste?”, le dijo la conductora al cantante como si él no supiera a qué programa fue.

“Acá estamos, se presentía, y me veía raro acá, y también me gustaría que esté Mirtha ¿no? Obvio”, comentó L-Gante. “Ya va a venir, ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires por favor”, respondió Juana al tiempo que le devolvió el tono al chiste y le aclaró: “Ya te va a invitar la abuela”.