Oscar Mediavilla recordó su pasado con Karina La Princesita: "Vomitaste todo"

El productor musical no tuvo reparos en decir lo que piensa de la cantante de música tropical.

Oscar Mediavilla rompió el silencio sobre cómo fue compartir su pasado con Karina "La Princesita". El productor musical relató la experiencia laboral que tuvo con la artista cuando juntos fueron jurados del Cantando por un Sueño, donde tuvieron más de un encontronazo en vivo.

Tiempo atrás, le preguntaron a Oscar Mediavilla quiénes tendrían que ser, según su criterio, los jurados de la nueva edición de La Voz Argentina. El productor musical fue muy sincero al responder: "Habría que buscar artistas consolidados. Hay montones, puede estar Abel Pintos. Tendría que pensar. Alejandro Lerner cómo no va a poder ser, Patricia Sosa también podría ser, por supuesto. "La Princesita" no. No es que no la quiero. Yo entiendo que siempre hay que ser respetuoso con la gente".

Con respecto al motivo de su negación rotunda a que Karina ocupe ese lugar, Oscar Mediavilla manifestó: "Tuve la posibilidad de laburar con ella en el Cantando por un Sueño. Estábamos trabajando con Moria Casán, Nacha Guevara y La Princesita. Más allá de lo que cada uno piense, si vos estás con una persona como Nacha y con una genia como Moria, tenés que ser muy respetuoso".

Oscar Mediavilla continuó: "Son gente importante en el medio y por lo menos tenés que ser educado con ellas. Pasa mucho esto de tener un éxito rápido y creer que con eso 'vomitaste todo', y que son todos estúpidos y que vos sos el mejor. Después el tiempo te ayuda a darte cuenta de que eso no existe".

El productor musical fue muy duro con su opinión sobre "La Princesita": "Lo que pasa es que ella creía que la musica empieza después de ella. En el jurado estaba Moria, Nacha y yo, ella se quería llevar a todos los jurados por delante".

Jurado, conductores y productores del "Cantando por un Sueño".

Patricia Sosa reveló cuál fue la reacción de sus padres al conocer a Oscar Mediavilla

Patricia Sosa reveló en una de sus visitas a PH, Podemos Hablar cuál fue la reacción de sus padres al conocer a Oscar Mediavilla. La artista manifestó que en ese momento: “Era flaquísimo, tenía el pelo por la cintura, unas botas con taco y unos pantalones bombilla color rojo”. Al verlo, su mamá, peluquera, se sorprendió del largo de su cabello e intentó convencerlo para cortárselo. "Mi mamá insistía: ‘Pero este chico, ¿no querrá cortarse el pelo? Imaginate Oscar, rajaba".

Por otra parte, la cantante agregó: "Mi papá se asustó. Le estaba clavando el taco a mi hermano que se iba para el colegio y no sé qué le pasaba y cuando vio a Oscar se martilló el dedo. Dijo: ‘no puede ser’ y se la dio en el dedo".