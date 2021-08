Karina La Princesita cruzó con todo a Rocío Marengo: "Con mi mamá no te metas"

Las competidoras de La Academia bailaron la salsa de a tres con sus respectivas madres y tuvieron un fuerte intercambio en Twitter por los puntajes que les puso el jurado.

Rocío Marengo criticó al jurado de La Academia por la puntuación que le pusieron en la salsa de a tres y la cruzaron con todo en redes sociales. Es que la ex MasterChef Celebrity se comparó con lo que hicieron Karina La Princesita y su mamá y a la cantante no le gustó nada. Mientras Karina la tildó de "atrevida", Ángel de Brito hizo lo propio al contestarle con dureza.

La salsa de a tres en La Academia de Showmatch está dejando muchas repercusiones. Así como determinados famosos invitaron a otras celebridades al ritmo hubo algunos participantes del certamen que decidieron convocar a familiares para ayudarlos. Tal fue el caso tanto de Karina La Princesita como de Rocío Marengo, que si bien tuvo una buena devolución por parte del jurado, se quejó en vivo porque consideraba que merecían un mejor puntaje. "Hay gente que bailó enyesada y le ponen más nota que a mí. Mi mamá bailó mejor que la madre de Karina", disparó una Marengo bastante molesta.

Después de estas palabras de Marengo en la pista de La Academia, Ángel de Brito la chicaneó en Twitter: "Hacete cargo Rocío Marengo, tirás la piedra y escondes la mano". Lejos de recular y viendo las críticas que recibió en redes sociales, la modelo insistió con un descargo en su cuenta de Twitter. "Mi mamá hizo 2 trucos y muchas secuencias y enlaces. La mamá de Karina se perdió (y lo reconoció cuando culpó a la cámara)", se quejó Marengo en la red social del pajarito, donde etiquetó a Karina y a Ángel de Brito, y también aclaró que estaba "todo bien".

Karina destrozó a Marengo

Pero para La Princesita no estuvo todo bien porque salió a responderle con todo a la ex MasterChef Celebrity: "Bueno bajá un cambio y con mi mamá no te metas". "Podes expresarte sin faltar el respeto a las madres que demasiado hicieron por nosotras en esta oportunidad. Decir que bailó enyesada es de atrevida", agregó la cantante tropical durísima con su contrincante en el certamen de baile.

"Te perdiste y te parece que un 9 es correcto?? También ponete en el lugar de los que nos matamos y nunca alcanza!", le respondió Rocío Marengo, que continuó disparando contra su rival. "Vos desde que te enojaste con el jurado te regalan nota!!", acusó la modelo a la cantante tropical, que replicó asegurando que cuando compartieron gala y ella se perdió el jurado también le puso un "notón". Pese al fuerte cruce, el final del mensaje de Karina La Princesita fue con buena onda explicando que no le había gustado que Marengo dijera que su madre había bailado "enyesada".