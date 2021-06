"Telefe es mi casa": figura del Grupo Clarín se sumaría a Masterchef Celebrity 3

Para mantenerse en la cima, Telefe ya prepara la tercera temporada de Masterchef y tiene intenciones de sumar a una estrella del Grupo Clarín.

A días de la gran final, son un hecho las preparaciones para la tercera temporada de Masterchef Celebrity y ya comenzaron a circular los nombres de quienes podrían sumarse a la nueva edición del programa más visto de la TV argentina, que llevó a Telefe a un éxito incuestionable. Esta semana, trascendió que una de los convocados es una estrella de radio La 100.

En el medio de los rumores, Paparazzi buscó a la modelo y conductora de La 100, Julieta Prandi para averiguar si realmente tiene ganas de ponerse el delantal para lucirse frente a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Para sorpresa de muchos, la rubia afirmó que el canal de las pelotas ya le ofreció un espacio frente a sus hornallas. “Ya me lo ofrecieron, quizás en algún momento me convencen, no lo sé”, expresó.

El éxito de la segunda temporada de MasterChef Celebrity le dio garantías a Telefe para producir una temporada más del reality gastronómico, motivo por el que el canal estaría armando un nuevo plantel de famosos de todos los talentos y orígenes. Entre ellos, de programas de la competencia como es el caso de Julieta.

Teniendo en cuenta que la modelo se luce de lunes a viernes en la radio del Grupo Clarín junto a Mariano Peluffo, Julieta tendría dudas de pegar el volantazo, pero al ser consultada sobre si aceptaría el reto, sus motivos no tienen nada que ver con la competencia sino todo lo contrario. “Me pone nerviosa la exposición y el tiempo", comentó al tiempo que disparó: "Pero Telefe es mi casa, siempre que me llaman dudo. Vamos a ver”.

Luego, sobre sus habilidades en la cocina, la modelo se tiró a menos al explicar: "Yo cocino, pero así muy caserito, no sé si para las grandes ligas y esas son las grandes ligas". De todos modos, aclaró que se defiende y que su fortaleza está en lo dulce y confesó que su novio, Emmanuel Ortega, "hace muchas cosas pero no cocina". "Le gusta más lo salado, como los pescados, nos complementamos”, agregó.

¿Quiénes estarán en la tercera temporada de Masterchef Celebrity?

De acuerdo a lo que se fue conociendo en las últimas semanas , los participantes que integrarán MasterChef Celebrity 3 son: la modelo Jésica Cirio y el periodista Mauro Szeta, la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez, los actores Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya, el influencer Santi Maratea y el cantante de cumbia Román El Original. De todas maneras, es clave tener en cuenta que aún faltan famosos que deben ser confirmados por la productora que realiza la puntillosa selección en MasterChef 3, y una de las estrellas convocadas podría ser Julieta Prandi.