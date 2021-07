Carolina Papaleo reveló que Julian Weich no se vacunó contra el coronavirus pese a haber tenido turno

Si bien aclaró que Weich no es "antivacunas", Papaleo contó que hace dos semanas el animador tenía turno para vacunarse y no asistió.

Carolina Papaleo afirmó que, pese a contar con turno, Julián Weich no se vacunó contra el covid-19

La actriz y conductora Carolina Papaleo reveló que su compañero en la pantalla de El Nueve, Julián Weich, no se aplicó ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus. Tras ser consultada sobre el estado de salud del conductor luego de ser internado por COVID-19, contó que tenía el turno para la aplicación pero que no se la dio.

En medio de la preocupación por la salud de Julián Weich, quien debió ser internado de urgencia en la unidad de terapia intensiva del Instituto del Diagnóstico a causa de coronavirus, Papaleo habló con Nosotros a la mañana reveló que no hacía dos semanas tenía asignado el día y el horario para asistir a un centro de vacunación, pero que no lo hizo.

“Julián no recibió la vacuna para prevenir el coronavirus”, afirmó Papaleo en conversación con Joaquín "El Pollo" Álvarez y Sandra Borghi en El Trece. “Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mí estaba resfriado porque estaba muy congestionado. Finalmente, el hisopado le dio positivo”, profundizó la actriz.

Teniendo en cuenta la edad de Weich, la pregunta sobre si había recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus, Papaleo remarcó que a su colega ya le había sido otorgada la fecha para vacunarse. “Él después contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé por qué no se vacunó”, confesó.

Más tarde, tras el revuelo por sus declaraciones, la actriz dialogó con TN Show y aclaró que Julián Weich: “No es antivacunas” ya que el periodista Pablo Montagna había señalado en Nosotros a la Mañana que Weich "durante su programa militó la no vacunación”. “Como empezamos la nota por otro lado y no lo repitió me olvidé", lanzó Papaleo.

"Si el panelista lo hubiera dicho cuando yo estaba al aire, lo hubiera cruzado enseguida. Si no, queda como que me callo, y el que calla otorga”, reclamó. Luego, la conductora afirmó que "jamás" lo escuchó hablar en contra de la vacunación. “Hemos tratado la temática muchas veces y jamás escuché a Julián hablar en contra”, señaló.