Juana Viale liquidó a Patricia Bullrich en vivo: "¡Pésimo!"

El último sábado por la noche, tal y como sucede en cada programa, Juana Viale recibió la visita de varios protagonistas macristas y sumamente opositores al Oficialismo. Pese a que se la pasaron lanzando críticas al kirchnerismo, la conductora mantuvo un fuerte cruce con Patricia Bullrich, presidenta del PRO. El momento fue tan tenso que la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri interrumpió a Baby Etchecopar.

Mientras Diego Cabot y Luis Gasulla -también invitados al programa de Mirtha Legrand- escuchaban atentamente, Etchecopar lanzaba dardos contra el Gobierno de Alberto Fernández. El verborrágico periodista manifestó: "Este es el peor Gobierno de la historia argentina. Y mirá que viví los '70 de Isabelita (Martínez de Perón)".

Juana Viale interrumpió e hizo una picante pregunta, poniendo en duda lo que Baby estaba afirmando: "¿Este es peor gobierno que el de Macri?". Pese a que el periodista intentó responder, Bullrich alzó la voz y le resaltó a la conductora: "No, bueno, tampoco se puede decir que el Gobierno de Macri tuvo problemas, pero también tuvo logros. Económicamente nos fue mal, pero también tuvimos logros".

Juana Viale no se quedó callada y le respondió a la presidenta del PRO: "Económicamente, el Gobierno de Macri fue tremendo. ¡Fue pésimo! No malo...". Ante la incomodidad de Bullrich, Baby Etchecopar intentó calmar las aguas y le indicó: "Vos sos joven, ¿sabés lo que es gobernar con el helicóptero de cartón en la puerta? Con Moyano, Baradel..."

"Cuando el presidente no es peronista, todos los días hay quilombo... yo creo que el Gobierno de Macri fue republicano. Lo apoyé y lo voy a seguir apoyando", agregó Baby. Luego, y sin que nadie le consultara, dio a entender que a la gente que vota a Macri le da timidez decir que lo apoya: "¿Por qué nos tiene que dar vergüenza decir que votamos a Mauricio o que somos de derecha? Realmente sí, me encanta la derecha, me encanta Estados Unidos, me encanta vivir bien como a todos, me encanta vivir en un país en paz, que no haya piqueteros, chorros, motochorros y narcotraficantes".

El mal momento de Mirtha Legrand por la muerte de su hermana Goldy

La semana pasada, Mirtha Legrand recordó a su fallecida hermana a través de un mensaje que reprodujo su nieta Juana Viale en la pantalla de El Trece: "Tengo un mensaje de mi abuela, que le quiero mandar un beso porque hoy se cumple un año del fallecimiento de 'Goldy', su hermana gemela. Así que le mando un besito grande", manifestó Juana Viale, que se mostró un poco conmovida durante el programa.

"En un día muy triste para mí por el recuerdo de mi querida hermana", manifestó Mirtha, quien recordó la muerte de "Goldy" en 2020. Asimismo, le envió un saludo a la macrista María Eugenia Vidal, quien fue una de las personas invitadas al programa: "Le quiero mandar un afectuoso saludo a quien siempre le tuve un cariño especial y a todos en la mesa. Quiero desearles un muy feliz Día del Trabajador".