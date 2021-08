Juana Viale le puso los puntos a Mirtha Legrand: "Después hablamos las cosas privadas"

Mirtha Legrand dio información personal sobre la hija de Juana Viale al aire y se generó un incómodo momento.

Juana Viale conversó con su abuela, Mirtha Legrand, a través de una videollamada pública. Mientras Mirtha estuvo aislada en su casa para cuidarse del coronavirus, su nieta le hizo el favor de conducir el programa que tiene desde hace años, La noche de Mirtha. Ahora, Viale se fue de vacaciones y está cumpliendo con la cuarentena. Desde su hotel, conversó sobre distintos temas laborales, hasta que uno en particular la terminó por descolocar.

“El año pasado fue un poco más complejo porque no sabíamos lo que significaba este virus”, expresó Juana, mientras hablaban sobre su cuarentena. En un momento, la charla se desvió hacia la familia, cuando Mirtha le sugirió a su nieta: “Vamos a mandarle un saludo a tu madre, que está en Europa todavía. ¿Saben que no pudo volver? El día que tenía que embarcar le dijeron que no”, comenzó.

“Y le cambiaron tres veces el pasaje. Pero bueno, ya va a volver, está con Ámbar allá”, le contestó Juana Viale, en referecia a su hija de 19 años, Ámbar de Benedictis, que se fue a Francia a estudiar. El momento de tensión empezó cuando Mirtha comenzó con las preguntas personales sobre su hija. “¿No la extrañas a Ámbar?”, le cuestionó. “Si, obvio que la extraño”, dijo Viale.

“Porque su hija fue a estudiar, ¿no? ¿A La Sorbona?”, agregó Mirtha, en relación a la histórica universidad de París, llamada La Sorbona. Aparentemente, a Juanita le molestó que se tiraran datos personales de su hija en vivo y cortó la conversación con un: “Si, bueno, después hablamos las cosas privadas”.

Legrand se rió y expresó: “Ella no quiere contar las cosas de su familia, a mí me encanta contar las cosas de la familia. Yo si empiezo no termino. Los periodistas me dicen que yo cuento todo, y es verdad, pero cuento lo lindo”. “Vos sos medio estómago resfriado”, la señaló Juanita, y Mirtha le contestó: “Pero no le hago daño a nadie, siempre cosas lindas”.

Mirtha Legrand volvió a La Noche de Mirtha

Después de meses a cargo del programa, Juana le devolvió el lugar de la conducción a Mirtha, para ir a Europa a visitar a su hija. Cuando llegó el día, se grabó a sí misma para darle un mensaje sorpresa de aliento. “Sé que lo vas a disfrutar, sé que tenés nervios y miedo pero sos una profesional de raza. Se van a encender las luces, vas a salir y vas a brillar como lo hacés hace tantísimos años", le expresó. “Te quiero mucho, no tengas miedo, disfrutá cada instante”.