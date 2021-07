El sorpresivo anuncio de Jorge Rial: "Hoy firmé mi rescisión con América TV"

Tras más de 20 años junto a América TV, Jorge Rial confirmó que rescindió su contrato con la señal. El conductor actualmente se encuentra trabajando en Radio 10 con Argenzuela, su nuevo programa.

Hace solo unos días Jorge Rial desmintió que estuviera cerca de volver a la televisión y más específicamente a Intrusos, el programa que condujo en América TV a lo largo de más de 20 años. En la tarde de este jueves 29 de julio, el conductor de Argenzuela (Radio 10) realizó un breve pero muy significativo anuncio respecto a su presente laboral: "Hoy firme mi rescisión con América TV". La última experiencia de Rial en la señal fue con TV Nostra, que duró un poco menos de dos meses por los bajos niveles de audiencia.

Si hay un periodista y un canal cuya asociación es inmediata, sin duda esos son Jorge Rial y América TV. O eran, porque el ex conductor de Intrusos reveló que en este jueves 29 de julio firmó la rescisión del vínculo contractual que lo unía a la señal de Claudio Belocopitt y Daniel Vila. Después del sorpresivo final de TV Nostra, el conductor abandonó la televisión y se refugió en la radio, donde comenzó Argenzuela, el programa de actualidad que conduce diariamente por Radio 10.

"Hoy firme mi rescisión con America TV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas", fue el escueto pero contundente tuit con el que Jorge Rial anunció que dejaba de estar ligado con el canal que lo llevó a la fama con Intrusos, programa del que se fue a principios de este año para encarar un nuevo proyecto, en el mismo canal.

Además de la extensa experiencia que acumuló con uno de los ciclos de espectáculos más importantes de la televisión argentina, Rial intentó emular su éxito en TV Nostra, la apuesta de América TV sobre actualidad y espectáculos para su prime time. Pero a menos de dos meses de su estreno, el conductor decidió alejarse del proyecto debido a los bajos niveles de audiencia que alcanzó. El rating solo lo acompañó en el debut, donde tuvo a Matías Morla como primer invitado, en lo que sería la primera aparición mediática del abogado tras la muerte de Diego Maradona.

Su posible regreso a Intrusos

Días atrás, Marcela Tauro deslizó que la historia de Jorge Rial con Intrusos no había terminado, y que si no era este año, sería el próximo cuando el conductor volviera al programa que lo cobijó por más de 20 años. Consultado al respecto, el mismo periodista negó esa posibilidad: "Me fui de la tele, estoy muy bien en la radio. No estoy con ganas de volver. No a Intrusos, a la tele". Con el anuncio que realizó este jueves, sin dudas las chances de un regreso a Intrusos son cada vez más lejanas.