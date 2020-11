El conductor ultramacrista Jonatan Viale criticó en términos muy duros que se hayan abierto los casinos y los bingos, y lo comparó con la situación en las escuelas por más que las clases presenciales también hayan comenzado en muchos distritos. E insultó al país, al que calificó de "porquería".

"Me parece indignante que los chicos no tengan clases. ¿Te pusiste a pensar que mientras vuelve el juego y los dueños del juego están contentos, los chicos siguen sin poder ir a la escuela desde marzo?", cuestionó el conductor de Viale 910 (La Red). Vale aclarar que, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 26 municipios ya regresaron a las clases presenciales.

"Para mí el que mejor lo resumió fue Axel Kicillof: las clases presenciales son mucho despelote, un concepto perfecto de lo que significa la educación para el gobernador. ¿En qué momento la Argentina se convirtió en esta porquería? ¿Qué les pasa por la cabeza a los gobernantes?", lanzó Viale, indignado.

Y continuó atacando a Juan Grabois: "Argentina es ese país donde es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, si no preguntale a Grabois; es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede".

"Pero el bingo está abierto. El esfuerzo está mal visto, sonamos. Es un país en donde el sacrificio está mal. El estudio está mal visto, el mérito está mal visto. Jodete. Es mucho despelote. Mejor sigamos así: en la placentera ignorancia de la oscuridad", consideró, en alusión a las declaraciones de Alberto Fernández sobre la meritocracia.

"Que los chicos no vayan a la escuela por tanto tiempo 'es una catástrofe', dijo un ciudadano francés. ¿Por qué un francés se indigna y nosotros no reaccionamos? Nos devalúan y no reaccionamos. Ajustan a los jubilados y no reaccionamos. Nos bajan el sueldo y abren los bingos, y no reaccionamos. Y no le permiten ir a la escuela a los chicos y no reaccionamos. Se nos cagan de risa en la cara y no reaccionamos. Hay algo que está mal", remarcó el periodista. "Pero todo se puede resolver yendo un poquito al casino", finalizó.

Eduardo Feinmann criticó la legalización del cannabis e hizo reír a Jonatan Viale

En las últimas horas y a través del Decreto 883/2020 del Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández dio el visto bueno para el autocultivo controlado de cannabis medicinal. La medida generó, como era de esperarse, molestias a Eduardo Feinmann quien se expresó en Twitter y destacó que "solo para aceite, no para fumárselo". Pero en A24, durante el pase con Jonathan Viale, dejó una divertida situación que hizo reír a su colega y conductor.

"Veía en las redes sociales a mucho drogón muy contento... Deben haber creído que el presidente firmó droga libre en el país. Muchachos, no, momentito. Paren un poquito. Los drogones están chochos, piensan que van a poder plantar marihuana en sus casas y balcones", comenzó en relación al tema. Y además, el periodista agregó: "Esto es para cannabis medicinal, no para que te fumes la planta. No es para fumones y falopines, no funciona así".

Como era de esperarse, esto generó risas entre los que se encontraban en el estudio y Viale expresó: "Yo decía... Van 11 meses y decía 'no llegaban estos pases...", en algún momento íbamos a meter aborto y cannabis, pero no llegaban. Y llegó el momento". Mientras que Feinmann se defendió: "Pero, ¿por qué? Yo soy antidroga, viejo. Dentro de mis valores, dentro del planeta Feinmann, no hay drogas. A mí que no me vengan con que la marihuana no es droga o que es una plantita, que no hace nada... Mentira. Pero aparentemente tenemos un gobierno muy afecto a la droga, ¿no? Son como relajaditos".