Johnny Depp recibe la distinción de Visitante Ilustre en La Plata

El reconocido actor Johnny Depp fue distinguido como Visitante Ilustre de la ciudad de La Plata, en una ceremonia celebrada este miércoles en el histórico Salón Dorado del Palacio Municipal. La distinción fue otorgada por el intendente Julio Alak, quien destacó la relevancia de la visita del actor como un honor para la ciudad y sus habitantes. Durante el acto, Depp también recibió la llave de la ciudad como símbolo del reconocimiento.

Acompañado por el actor Riccardo Scamarcio, protagonista de su más reciente película, Modigliani, Depp se mostró emocionado y agradecido por el cálido recibimiento. "Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble", expresó el actor, resaltando la hospitalidad de los platenses. Además, valoró la cultura local, afirmando que “la ciudad es una mina de oro” en términos de su historia y producción cultural.

En su discurso, el intendente Alak destacó el legado cultural de La Plata, ciudad fundada en el pensamiento, el arte y la arquitectura, y que ha sido cuna de numerosos artistas de renombre. "La visita de un artista de la talla de Johnny Depp nos honra y emociona profundamente", expresó el jefe comunal.

El evento también fue transmitido en vivo y contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y vecinos que se acercaron para saludar al actor. Depp, agradecido, se asomó al balcón del edificio municipal para compartir un momento con el público.

La visita de Depp incluye una masterclass que se llevará a cabo en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en la que el actor, acompañado por Scamarcio, compartirá su experiencia con el público. La jornada finalizará con la pre-avant premiere exclusiva de Modigliani, tres días en Montparnasse, la nueva película de Depp, que narra la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani.

La función, moderada por los periodistas Verónica Lozano y Alejo García Pintos, se podrá seguir desde las pantallas instaladas por el municipio en las inmediaciones del teatro, permitiendo a todos los vecinos participar del evento de forma presencial.