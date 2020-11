Jimena Barón siempre fue una persona que compartía detalladamente su vida en las redes sociales. Pero desde hace tres meses, la cantante desapareció completamente del mundo virtual y sus fanáticos aún se preguntan qué sucedió. Ahora, en Intrusos revelaron el posible motivo de su desaparición.

El último posteo de Jimena es del 13 de julio. En ese momento, la cantante estaba en un ida y vuelta con su ex pareja y padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo. Barón se mudó con él y pasó gran parte de la cuarentena en su casa, subiendo varios momentos que compartían en familia a sus redes sociales. Esta actitud generó una gran controversia, ya que Jimena acusó a Osvaldo por violento y le dedicó varias canciones a lo largo de su carrera como artista como "La Cobra" o "La Tonta".

Hace algunas semanas, Jimena fue vista con "El Tucu" López a los besos, por lo que se asume que están de novios. Esto fue lo último que se supo de la vida de Barón, hasta ahora.

Los motivos de la desaparición de Jimena Barón

En Intrusos, la panelista Paula Varela indicó que la desaparición de la escena pública de Barón se debe al fracaso amoroso que sufrió en el intento de reconciliación con Daniel Osvaldo. "Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que ella se puso muy caiducha (sic). Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas...", afirmó Varela.

"Tuvieron una discusión. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...', siguió contando la panelista sobre la gran desilusión que tuvo Jimena con respecto a su futuro con Osvaldo.

Según investigó Varela, que estuvo conversando con amigas cercanas a Barón, es que la cantante tuvo vergüenza de lo que sucedió y se sintió contradictoria, por lo que decidió abandonar las redes sociales.