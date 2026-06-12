Jane Fonda convoca a acto de homenaje a la Primera Enmienda, en paralelo a evento de Trump

La actriz y activista Jane Fonda asiste a una entrevista con Reuters en Nueva York

Cuando los luchadores de artes marciales mixtas se reúnan el domingo en el Jardín Sur de la ‌Casa Blanca para disputar ‌un combate en jaula con motivo del 80º cumpleaños de Donald Trump —un espectáculo que da inicio a una serie de actos conmemorativos del 250º aniversario de la independencia—, la actriz y activista Jane Fonda organizará un evento de otro tipo en Nueva York.

El grupo de defensa de Fonda, el Comité por la Primera Enmienda, organizará ​un concierto en ⁠el que participarán actores, músicos y figuras públicas en apoyo de ‌la libertad de expresión y la democracia, principios ⁠que, según la actriz, han sido objeto ⁠de ataques durante la presidencia de Trump.

"Este es nuestro momento para la historia", dijo Fonda a Reuters en una entrevista. "La historia va a ⁠escribir sobre esto, y no quiero estar del lado ​de quienes dicen: 'Dios mío, las cosas están tan ‌mal, ¿qué voy a hacer?'. No. Quiero ‌estar al frente".

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El concierto "Rise Up, Sing Out" (Levántate y canta), en ⁠la noche del domingo, contará con actuaciones o apariciones de Julia Roberts, Lily Gladstone, Bette Midler, Patti Smith y Rufus Wainwright. El evento tendrá lugar en The Town Hall, un edificio centenario ​fundado por ‌sufragistas, y se podrá ver a través de una retransmisión en directo.

Fonda, de 88 años, tiene una larga trayectoria de activismo, desde su trabajo en favor de los nativos americanos y los Panteras Negras en la década de ⁠1960, hasta las protestas contra la guerra de Vietnam en la década de 1970.

Se ganó el apodo de "Hanoi Jane" tras una visita a Vietnam del Norte en 1972, aunque más tarde lamentaría una foto en la que aparecía sentada sobre un cañón antiaéreo, con un casco puesto.

En los últimos años, la actriz ganadora de un Óscar se ha involucrado ‌en el activismo climático y ha sido detenida en múltiples ocasiones en relación con sus protestas "Fire Drill Fridays" en Washington, D.C.

Un nuevo documental, "Gaslit", que se estrena el viernes, sigue a Fonda en un viaje por carretera a través de Texas y Luisiana para denunciar los impactos ‌medioambientales y sanitarios de la extracción de petróleo y gas.

"Se han arrasado comunidades enteras porque insistimos en perforar en busca de petróleo y gas ‌metano obtenido mediante ⁠fracturación hidráulica que enviamos a todo el mundo, lo que está matando a personas, a la naturaleza y ​a los animales, y esto tiene que acabar", dijo Fonda, quien culpa al Gobierno de Trump de debilitar las regulaciones medioambientales.

Con información de Reuters