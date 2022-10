No se bañó durante 60 años y tuvo un trágico final: la historia del "hombre más sucio del mundo"

El hombre de 94 años pasó seis décadas sin bañarse por una cuestión emocional y murió días después de ser obligado a ducharse.

Un hombre iraní de 94 años, considerado el más sucio del mundo por no bañarse durante 60 años, tuvo un trágico final luego de ser obligado a bañarse. El nombre del anciano oriundo de Irán es Amou Haji y pasó seis décadas seguidas sin bañarse ni asearse. Sin embargo, cuando aceptó recibir ayuda, terminó por fallecer tan solo unas semanas después.

Según afirmaron varios medios iraníes, Amou había decidido dejar de bañarse hace más de medio siglo atrás ya que tenía "miedo de enfermarse" si lo hacía. Sin embargo, según trascendió, hace algunos meses atrás y por primera vez "los aldeanos lo llevaron a un baño para lavarse", según informó un funcionario local. Pero al cabo de unas semanas, se cumplió la peor pesadilla del anciano.

"Poco después, se enfermó y finalmente... entregó su vida", informó la agencia IRNA sobre el trágico final de Amou Haji. En este marco, se confirmó que el anciano falleció el domingo 23 de octubre en el pueblo de Dejgah en el sur de Irán. En el año 2018, se realizó un documental sobre su vida, en donde en primera persona contó que decidió no volver a bañarse y aislarse de la sociedad luego de sufrir "contratiempos emocionales".

El estilo de vida que llevaba Amou también tenía sus particularidades, ya que aseguró tener repulsión por los alimentos y bebidas frescas. Durante los últimos años de su vida, el anciano se alimentó de carroña: encontraba cuerpos de animales en descomposición en la ruta y los comía. Además decidió beber agua exclusivamente de charcos, a la que juntaba con una lata de aceite oxidada. Además, también le gustaba fumar heces de animales en un pipa.

El hombre más sucio del mundo.

Desaparece en Irán aficionado español que se dirigía caminando al Mundial de Qatar

Un aficionado al fútbol español de 41 años, que se propuso ir a pie a Qatar para asistir a la Copa del Mundo en noviembre, ha desaparecido en Irán, un país donde se han producido fuertes protestas en las últimas semanas, confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

La última vez que se supo de Santiago Sánchez fue el 1 de octubre, cuando envió a sus amigos una foto suya en la frontera entre Irak e Irán con la descripción: "Entrada a Irán". Algunos medios de comunicación españoles sugieren que Sánchez había sido detenido por las autoridades iraníes, y sus padres en Madrid dijeron al canal de televisión Telecinco que esa era la opción más probable.

Según la madre de Sánchez, Celia, las posibilidades de que esté en una cárcel de Irán son muy altas, "del 99%", pero señaló también que la embajada española le dijo a su hija que no pueden confirmarlo. "Hasta que no vayan a la cárcel a verle, ver que necesitan y tengan permiso del Gobierno Iraní, ellos de forma oficial no pueden dar esa noticia", señaló.

La policía citó a los padres para que aportaran la ficha dental, objetos personales como un cepillo de dientes y fotos de los tatuajes de Santiago, que enviarán a la Interpol, explicó. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que Sánchez estaba en Irán y que su embajada en Teherán buscaba urgentemente información sobre su paradero para proporcionarle asistencia consular. Señalaron en un comunicado que la embajada está en contacto permanente con las autoridades iraníes desde que tuvo conocimiento de la desaparición.