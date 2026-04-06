Sorpresa por las mejores roscas de pascuas de CABA, según la Inteligencia Artificial

La Rosca de Pascua es la reina indiscutida de la mesa de Semana Santa en Argentina. Se trata de una receta heredada de las tradiciones europeas, su forma circular simboliza la vida eterna y el renacimiento. La versión clásica nacional destaca por su masa tipo brioche, decorada generosamente con crema pastelera, cerezas en almíbar e hilos de azúcar. A continuación, repasamos las 10 opciones destacadas por la Inteligencia Artificial para comprar en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque la tradición original dictaba incluir huevos enteros (símbolo de fertilidad) incrustados en la masa, hoy ganan terreno las versiones rellenas de dulce de leche o bañadas en chocolate. Compartir una porción de rosca con el mate es el ritual sagrado que cierra las celebraciones familiares en cada rincón del país.

Claves para entender los precios en 2026

Las roscas subieron más de 20% interanual

El piso real de una buena artesanal ya está cerca de $15.000–$20.000

Las versiones premium (tipo Betular) llegan a $45.000–$60.000

En el extremo barato (supermercado), todavía hay desde $2.500–$10.000, pero bajan mucho en calidad

Las 10 mejores roscas de Pascua de CABA, según la IA

1. Boûlan

$35.000 – $55.000

Sinclair 3196,, Palermo (CABA)

Rosca de alta pastelería con masa laminada tipo croissant, una de las más sofisticadas del mercado actual.

2. Confitería El Progreso

$18.000 – $25.000

Av. Santa Fe 2820, Recoleta (CABA)

Histórica desde 1913. Rosca clásica, muy equilibrada y de receta tradicional.

3. Confitería Las Violetas

$20.000 – $28.000

Av. Rivadavia 3899, Almagro (CABA)

Uno de los cafés notables más emblemáticos. Rosca tradicional con pastelera y frutas.

4. Es Ruiz La Pastelería

$22.000 – $35.000

Del Barco Centenera 534, Parque Chacabuco (CABA)

Pastelería moderna argentina, con técnica cuidada y gran regularidad.

El valor promedio de una buena rosca de Pascua artesanal parte desde los $15.000.

5. NANI Cocina Armenia

$20.000 – $30.000

Gurruchaga 1088, Palermo (CABA)

Restaurante que ofrece chorek, versión armenia tipo brioche, más especiada y diferente.

6. La Nueva Muguet Chocolatería

$15.000 – $22.000

Nazarre 3294, Villa del Parque (CABA)

Panadería de barrio con rosca esponjosa y perfil casero muy bien logrado.

7. Dos Escudos

$18.000 – $26.000

Montevideo 1690, Recoleta (CABA)

Confitería clásica con fuerte tradición en hojaldre y recetas familiares.

8. Gran Córdoba

$15.000 – $22.000

Av. Córdoba 4460, Palermo (CABA)

Más de 60 años de historia. Rosca tradicional, abundante y rendidora.

9. Gardenias

$25.000 – $35.000

Cuenca 3265, Villa del Parque (CABA)

Propuesta más gourmet, con materias primas de mayor calidad.

10. Mamá Framboise