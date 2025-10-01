Las estrellas de Bollywood desafían a Google por "derechos de personalidad" ante el temor por la IA

FOTO DE ARCHIVO. Aishwarya Rai posa en la alfombra roja durante la llegada a la proyección de la película "La venue de l'avenir" (Los colores del tiempo) en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia

, 1 oct (Reuters) -En India, las estrellas de Bollywood piden a los jueces que protejan su voz y su persona en la era de la inteligencia artificial. El mayor objetivo de una famosa pareja es YouTube, la plataforma de vídeos de Google .

Abhishek Bachchan y su esposa Aishwarya Rai Bachchan, conocidos por sus icónicas apariciones en la alfombra roja del Festival de Cannes, han pedido a un juez que elimine y prohíba la creación de vídeos de IA que infrinjan sus derechos de propiedad intelectual. Pero en una petición de mayor alcance, también quieren que se ordene a Google que disponga de salvaguardias para garantizar que esos vídeos de YouTube subidos de todos modos no entrenen a otras plataformas de IA, según muestran los documentos legales revisados por Reuters.

Un puñado de famosos de Bollywood han empezado a hacer valer sus "derechos de la personalidad" en los tribunales indios en los últimos años, ya que el país no cuenta con una protección explícita para ellos como en muchos estados de EEUU. Pero las demandas de los Bachchan son las más sonadas hasta la fecha sobre la interacción de los derechos de la personalidad y el riesgo de que los vídeos engañosos o "deepfake" de YouTube puedan entrenar a otros modelos de inteligencia artificial.

Los actores sostienen que la política de contenidos y formación de terceros de YouTube es preocupante, ya que permite a los usuarios dar su consentimiento para compartir un vídeo creado por ellos para entrenar modelos de inteligencia artificial competidores, con el riesgo de una mayor proliferación de contenidos engañosos en línea, según las demandas casi idénticas de Abhishek y Aishwarya fechadas el 6 de septiembre, que no son públicas.

"Este tipo de contenido utilizado para entrenar modelos de inteligencia artificial puede multiplicar los casos de uso de cualquier contenido infractor, es decir, que primero se suba a YouTube para que lo vea el público y luego se utilice para entrenar", dicen los documentos.

Los representantes de los Bachchan y los portavoces de Google no respondieron a las preguntas de Reuters. El mes pasado, el Tribunal Superior de Delhi pidió al abogado de Google que presentara respuestas por escrito antes de la próxima vista, el 15 de enero.

Gunjan Soni, director general de YouTube en India, describió el mes pasado la plataforma como "la nueva televisión de India". Con unos 600 millones de usuarios, India es el mayor mercado mundial de YouTube, popular por contenidos de entretenimiento como los vídeos de Bollywood.

UNA DEMANDA ALEGA QUE LOS VÍDEOS DE YOUTUBE SON "ATROCES"

Los tribunales indios ya han empezado a respaldar a las estrellas de Bollywood molestas por los contenidos generados por IA que dañan su reputación. En 2023, un tribunal de Delhi prohibió el uso indebido de la imagen, la voz e incluso un eslogan que Anil Kapoor solía utilizar.

Reuters ha sido la primera en informar de los detalles de la demanda específica de los Bachchan contra Google, que estaba incluida en un expediente judicial de 1.500 páginas en el que denuncian sobre todo a vendedores poco conocidos de productos físicos no autorizados, como pósteres, tazas de café y pegatinas con sus fotos, e incluso falsas fotos autografiadas.

También solicitan 450.000 dólares por daños y perjuicios contra Google y otros, y una orden judicial permanente contra este tipo de explotación.

Las demandas contienen cientos de enlaces y capturas de pantalla de lo que alegan son vídeos de YouTube con contenido "atroz", "sexualmente explícito" o "ficticio" de IA.

A principios de septiembre, el juez ordenó retirar 518 enlaces de sitios web y publicaciones específicamente enumerados por los actores, alegando que causaban un perjuicio económico a la pareja y dañaban su dignidad y buena voluntad.

Sin embargo, Reuters encontró en YouTube vídeos similares a los citados en los documentos de Abhishek.

Entre ellos: un clip manipulado por la IA en el que se ve a Abhishek posando, pero besando de repente a una actriz de cine; una representación de IA de Aishwarya y su coprotagonista Salman Khan disfrutando juntos de una comida con Abhishek enfurecido detrás; y un cocodrilo persiguiendo a Abhishek mientras Khan intenta salvarlo.

Khan mantuvo una relación con Aishwarya mucho antes de su matrimonio. Su portavoz no respondió a las preguntas de Reuters.

Con información de Reuters