Ibai se disculpó por el irónico comentario contra Gustavo López: "No lo tenía que hacer"

El streamer español admitió que tuvo un desliz contra el conductor de ESPN y expresó su arrepentimiento.

Ibai Llanos sorprendió al mundo entero al estar en la presentación de Lionel Messi en el PSG y, por si fuera poco, por invitación del propio jugador. Sus seguidores no dejaron pasar la ocasión de acordarse de Gustavo López, el periodista argentino que tuvo un cruce con el streamer por no entender el motivo que lleva a las estrellas del deporte a hablar con él. En medio de la adrenalina de todo lo que ocurría en el Parque de los Príncipes, el influencer español se sumó a sus fans y deslizó un comentario irónico contra el conductor de ESPN, algo de lo que más tarde se arrepintió.

"Sobre el tema de Gustavo López, la verdad que hice un comentario que no tenía que hacer en la presentación de Messi", arrancó su descargo, a través de una transmisión por Twitch, y contó: "Cuando estaba allí estaba toda la gente spameando lo de Gustavo López, que se ha convertido en un meme. Cada vez que hago algo bueno, la gente lo menciona, pero yo no tengo ningún problema con él".

El streamer admitió que su comentario "no venía a cuenta" y que no lo tendría que haber hecho. "No tenía nada que ver con el día. No tengo ningún problema con Gustavo López. Es cierto que en su día hizo eso, pero hoy en día la gente lo dice más por meme que por hacerle daño a él. Está claro que mucho de vosotros no lo perdonáis porque se pasó cuatro pueblos, pero es un tema que ya solucioné con él. Ni siquiera en su día me llegó a molestar mucho. Una vez que hablamos con él quedó todo zanjado".

"Ya se ha quedado como un meme que, cada vez que hago algo bueno, todo el mundo se acuerda de Gustavo López porque preguntó '¿Quién es Ibai?' Pero no creo que lo hagan con una mala intención. Para mi no fue para tanto, fue una cagada, un show que se fue de las manos, y ya está", concluyó.

Ibai chicaneó a Gustavo López en la presentación de Messi

En la presentación de Messi con la camiseta del PSG, el streamer español estaba en una transmisión por Twitch e interactuaba con sus seguidores. "¿Sabes si está por aquí Gustavo López?", le preguntó Ander, amigo de la infancia de Ibai y que también lo acompaña en los grandes relatos de los eSports. El mayor influencer de habla hispana siguió el juego de su compañero y respondió: "Gustavo López no está. No lo hemos visto de momento. Es cierto que hemos chequeado a varias personalidades pero tampoco".

Ibai Llanos es una celebridad de Internet, streamer y locutor de deportes electrónicos español nacido hace 26 años en la ciudad de Bilbao.​ Fue presentador en G2 Esports y es un muy exitoso creador de contenido en las plataformas virtuales Twitch y YouTube. De hecho, cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Twitter y con la misma cantidad en Instagram.

Actualmente vive en Barcelona, ya se ha declarado como un aficionado de Boca en Argentina y ha entrevistado a decenas de futbolistas profesionales de todo el mundo, lo cual desató la bronca inicial de López. Han pasado por sus filosas preguntas algunos cracks como el propio Dybala, Sergio Agüero y Sergio Ramos, entre otros.