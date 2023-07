Horóscopo semanal: predicciones del 24 al 31 de julio de 2023

Como cada semana, El Destape te cuenta la predicción para cada signo para que puedas aprovechar al máximo todo tu potencial. Enterate de todo lo que tenés que saber del horóscopo.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 24 al 31 de julio de 2023. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Asimismo, queremos recordarte que las predicciones se hacen a nivel general y si bien, muchos de los puntos te pueden representar, es entendible que algunos no. No obstante, son ejes en los que podés poner toda tu energía y así prestar atención y cuidarte de los detalles cotidianos. Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos.

Uno por uno, el horóscopo semanal para los 12 signos

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

El sol empezó su tránsito por el signo de Leo, y eso favorece aumentando fuego a la acción y pasión al amor. Aries, desde el 25 se crean nuevas historias en torno a relaciones y proyectos que empezarán a dar frutos desde ahora hasta finalizar el año. A los amores del pasado dales una segunda oportunidad. Se iluminan las intenciones de formalizar algo; sin embargo, espera que Venus se ponga directa.

Números de la suerte: 20 y 15

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

El cielo astrológico favorece la vida en pareja, y en particular a los Tauro no los deja salir de casa. El bienestar de las relaciones, o un nuevo amor, le pone electricidad al ambiente y tu corazón se pregunta qué es lo que siente. Venus retro te detiene para concretar una relación; disfruta lo que tienes ahora. Con los amigos, compañeros y socios mantén la discreción hasta el 1 de agosto que te actives.

Números de la suerte: 17 y 19

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Tu espíritu necesita descubrir nuevos inicios y oportunidades para crecer laboralmente, y este es el momento. Mueve la información que posees: es demasiado valiosa para que la desperdicies. También puedes detectar cualquier desperfecto tecnológico en tu casa, liberar tuberías y ver si todo está listo para agosto, mes que puede ser un tanto lento para tu ágil mente, y el tiempo puede atraparte desprevenido.

Números de la suerte: 3 y 7

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

El Sol entra al signo de Leo aportando mucho fuego a tu vida, que los últimos días pudo gozar de las intensas emociones del agua, pero ya fue suficiente. Es momento de ponerse a trabajar en el cambio que tanto quieres y necesitas. A partir del día 25, trata de reconectar con tu vocación y enciende la chispa creativa que tanto le gusta a tu jefe.

Números de la suerte: 1 y 12

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Esta semana dedícala a planear un negocio que traerá mucha felicidad a tu vida. Puede ser dinero, amor o vocación; en cualquiera de estos lugares vas a brillar feliz, solo debes tener cuidado con los detalles, revisa con lupa. Algunas cosas se intensifican desde el 28, noticias y movimientos que te ayudarán a tomar decisiones financieras.

Números de la suerte: 8 y 2

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Cerraste algunos ciclos que tenían atormentada tu ordenada mente. Te has liberado de bastante equipaje emocional y es hora de celebrar. Mercurio te pide más que todo disfrutar, dejar de luchar y descansar. Tus vínculos te han vuelto populares mientras transita el planeta Marte por tu signo y Venus se encuentra retro; en otras palabras, estás más sexi y al mismo tiempo lejana. Qué interesante vas a ser para quien quiera conquistarte.

Números de la suerte: 16 y 18

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Lo principal de la semana es que compartas las cosas buenas, muy buenas, pero sobre todo las responsabilidades, los compromisos que se hacen entre dos o más; es momento de abrirse al otro. En lo laboral, también la información debe ser compartida. Baja las defensas.

Números de la suerte: 31 y 50

Horóscopo según los astros.

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Lo mejor que puede pasar es que te des cuenta de que terminó un ciclo, que fue una etapa de tu vida y que comiences a soltar, lo cual es muy difícil para alguien de tu signo. Debes empezar a reordenar la vida poco a poco, e ir ampliando ese orden: las emociones, la casa, las decisiones que debes tomar en el trabajo deberán proyectarse de lo más a lo menos importante.

Números de la suerte: 5 y 6

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tratá de pensar en abandonar un grupo donde ya no te sientes cómodo. Emprende la retirada como te gusta: de manera espectacular. Planea un viaje fantástico que te lleve a tierras lejanas o cambia de carrera, trabajo o religión. Es momento de abandonar lo conocido colectivo para descubrir que haces presencia en los demás. Lidera, crea, vuelve a ser libre de escoger las cosas para ti mismo.

Números de la suerte: 22 y 23

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Debes pensar en la familia. Has estado demasiado entregado al trabajo, al ritmo de crecimiento material, a la construcción de una carrera. Es momento de parar y mirar lo que tienes junto a ti. Venus retro en Leo te invita a encontrar amor y balance trabajando en ti mismo, abrir el corazón, detener las ambiciones, lógicas en alguien que tiene de regente a Saturno. Es momento de disfrutar.

Números de la suerte: 10 y 14

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Una semana dedicada a la pareja, la tengas o no. El cielo astrológico se enfoca en tus vínculos y es momento de diálogos y negociaciones que impliquen abrir el corazón y descubrir tu historia. Los ciclos terminan y nos dejan lecciones que aprender. Venus retro en Leo te pide revisar un compromiso, resolver conflictos y reflexionar sobre lo que ocurre en tu corazón. Si estás soltera, ¿qué es lo impide combinar libertad y relación?

Números de la suerte: 11 y 9

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

La semana tendrá estallidos de humor, llanto y frustración. Marte entra a tu zona de pareja y romance; disfruta el coqueteo y déjate seducir o seduce a quien te interese. Pero si no resuelves una relación en conflicto, esto puede traer dolor; termina el ciclo de manera definitiva o empieza otro con entusiasmo. Es momento de cambio y no valen las dudas.

Números de la suerte: 45 y 65