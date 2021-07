La fuerte chicana de Diego Korol a Cabak tras su agresivo audio

El conductor de Editando Tele no escondió su opinión y fue lapidario con su colega, al tratarlo de caprichoso y competitivo.

El conductor de televisión Diego Korol se refirió al conflicto de Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez, tras la viralización de un audio del ex modelo donde hablaba de manera despectiva de su compañera. En su descargo, el presentador de Editando Tele dejó en claro su defensa a la ex pareja de Guillermo “el Pelado” López y cuestionó las quejas que Cabak sostuvo en el archivo que recorre las redes sociales.

“¿No tiene mucho oficio Cabak para andar en ese chiquitaje? Digo, en ese chiquitaje de si Jujuy lo pisa o no lo pisa”, expresó Korol en referencia a los celos de su colega por los supuestos malos manejos de Jujuy en su desempeño como conductora. Por su parte, su compañera sumó: “Claramente, él no tiene la autoestima que la gente pensaba que tenía. Él está mostrando lo que no tiene”. “¡Pobre piba, sufría un montón!”, remató el conductor.

En el comentado audio que Cabak había grabado para mandar en un chat privado y salió a la luz, el conductor de La Jaula de la Moda lanzó comentarios sexistas hacia Jujuy, al tratarla de “zorrita”. “Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'frena y escuchá' y ella me dice 'somos todos equipo'. Tenemos que hablar”, comienza el archivo viralizado y continúa: “¿Qué? Le dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’. Yo la voy a dejar sola en los móviles. Sola, sola. Hoy no se dio cuenta, la canchereó, pero hoy tuvo que pegar un móvil con dos chivos, por eso tenía que cerrar yo. Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita”.

La respuesta de Jujuy

En el ciclo Nosotros a la mañana, Jujuy Jiménez enfrentó a las cámaras y habló del audio donde su ex compañero la defenestra. “Lo escuché anoche. Habla con un nivel de agresividad. Igual no me sorprende porque era algo constante. No sé por qué sale hoy porque es un tema del pasado, esto fue durante enero y febrero, y para mí fue un desafío profesional”, comenzó su relato y dejó en claro que la actitud de Cabak no dista de como era en persona.

“Me fue muy difícil, pero es aprendizaje, entiendo que hay gente que piensa distinto y se maneja diferente. Podés no llevarte bien con alguien, pero esto es un trabajo en equipo. Eso de que se va a encargar de que la pase mal es tremendo”, expresó luego, en alusión a lo positivo de esa experiencia y de las angustias que atravesó. “No quiero hablar más de él. Para mí es un tema cerrado de verdad, que ya traté en terapia. Es horrible ir a trabajar y que no te permitan hacerlo. Más si es una persona que te duplica en la edad. A mí me llamaron para este trabajo, del mismo modo que lo convocaron a él y era una dupla. Se trabaja de a dos. Espero que estas cosas no sigan sucediendo y que sirva de mensaje”, cerró.