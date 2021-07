Las declaraciones machistas de Cabak sobre Sofía Jujuy Jiménez: “Zorrita”

Se viralizó un archivo que el conductor de TV había enviado de manera privada y quedó en evidencia su mal compañerismo.

La modelo y conductora de televisión Sofía Jujuy Jiménez llevó adelante el programa Informados de todo por América TV junto con Horacio Cabak, durante el verano. Como la ex pareja de Guillermo “el Pelado” López lo ha comentado en numerosas ocasiones, el vínculo entre los presentadores no era bueno y eso quedó demostrado en un audio de Cabak que recientemente se viralizó, con declaraciones sexistas y machistas sobre Jiménez.

“Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'Frena y escuchá' y ella me dice 'Somos todos equipo. Tenemos que hablar”, comienza la catarata de burlas y comentarios despectivos del modelo para con su colega. “What the fuck. Dije: ‘No, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire’. Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”, remató con extremos aires de superioridad el conductor de programas de moda.

Como remate a su audio cargado de odio, Cabak lanzó: “¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?” y así una vez más cuestionó las capacidades de Jujuy como conductora de televisión.

En diferentes entrevistas que ha dado en los últimos meses, Jiménez lanzó un sinfín de comentarios en alusión a la mala relación que tenía con Cabak y al poco espacio que éste le daba. “Fue muy difícil trabajar con él. Las tareas se tienen que repartir y no estaba pasando. Fue muy difícil tener mi lugar. Hubieron situaciones que no estuvieron buenas”, expresó en LAM. Por otro lado, en la mesa de Juana Viale, la celebridad aseguró que eran una dupla, por lo que tenían que tener cada cual su espacio, y eso no se daba. El reciente audio avala las declaraciones de la modelo y deschava la falta de compañerismo de Cabak en sus trabajos.

Banca la parada

Hace algunas horas, Sofía Jujuy Jiménez se refirió a las posibilidades de ir al duelo en Showmatch: La Academia y dejó en claro que se hará cargo de su situación, pase lo que pase. “Si tengo que salir a bancar la parada, la que está jugando como titular soy yo, así que ahí estaré dándolo todo. Si me tengo que ir, me voy. Ojalá que no. Estoy muy feliz en ese lugar y estamos preparando el tema en caso de tener que ir al duelo. Capaz que ni siquiera vamos al duelo, no estamos tan mal. Todo puede pasar”, expresó la celebridad.