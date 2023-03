Seis famosos que son hermanos y no lo sabías

En el Día del Hermano, la lista de famosos y famosas estadounidenses que son hermanos o hermanas. Desde cantantes hasta actores.

Todos los 4 de marzo se celebra el Día Nacional de los Hermanos, fijado por convención y separado del Día Internacional de los Hermanos que se conmemora el 5 de septiembre de cada año. A nivel mundial este día coincide con el fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta y es en su honor que se eligió la fecha.

En este día no solo se tienen en cuenta los lazos de sangre que unen a dos personas que nacieron de la misma mujer, sino también el compañerismo que deciden construir al crecer juntos o juntas. Como en cualquier otro aspecto de la sociedad, en el mundo de la fama resulta agradable tener a alguien que comprenda tus sentimientos por haber crecido en las mismas circunstancias.

Uno por uno, famosos de Hollywood que son hermanos o hermanas

Miley y Noah Cyrus

Como muestra el video, ambas son increíbles cantantes. Pero ser la hermana menor de la reconocida artista y exestrella de Disney Miley Cyrus no es fácil. Aún así, Noah también eligió dedicarse al rubro de la música y triunfó con canciones como ‘Again’, ‘Julio’, ‘Make Me (Cry)’ y ‘All Three’. El último álbum que lanzó fue en 2022 y se titula 'The Hardest Part'.

La muestra del cariño que tienen una por la otra es el hecho de que pueden compartir escenario sin problemas, como en la actuación para MTV. Además, durante los iHeart Music Awards en junio de 2017, la actriz de 'Hannah Montana' llamó la atención de las cámaras al aparecer con un cartel en el que escribió “Yo amo a Noah Cyrus”.

Ben y Casey Affleck

Ambos son exitosos actores, Ben conquistó los corazones de todos los y las espectadoras al actuar de Batman durante la década de los 90 y continuó filmando increíbles producciones de Hollywood. Mientras que su hermano Casey es un actor premiado con un Oscar a "Mejor Actor Principal" por su rol en "Manchester By The Sea" (2016). Se los pudo ver juntos y abrazados en varios eventos relacionados con sus películas.

Jake y Maggie Gyllenhaal

También otra pareja compuesta por dos personas que saben hacer magia frente a la cámara. La película que los unió a ambos fue ‘Donnie Darko’, pero los dos acumulan increíbles éxitos. Maggie suma a su lista ‘Mona Lisa Smile’, ‘Secretary’, ‘’The Dark Knight’ e ‘Hysteria’ y Jake protagonizó ‘Spider-Man Far From Home’, ‘8 minutos antes de morir’, ‘Zodiaco’, ‘Una buena chica’ y ‘Primicia mortal’ .

La actriz también produjo y dirigió la película ‘The Lost Daughter’ que obtuvo tres nominaciones a los Premios Oscar. Además, muestra la relación con su hermano en redes sociales de una forma muy cariñosa: el 16 de septiembre de 2021 Maggie posteó una foto en la que su hermano le da un tierno beso en la mejilla. “Después de mi primera proyección”, fue la descripción del retrato.

Elle y Dakota Fanning

Desde muy pequeña, Dakota inició su carrera como actriz con películas como ‘Man on Fire’, ‘Uptown Girls’, ‘I Am Sam’ y ‘War Of The Worlds’ se ganó el cariño de sus seguidores. Y su hermana no dudó en seguir sus pasos llegando a trabajar con figuras como Angelina Jolie, Sam Riley y Michelle Pfeiffer. Elle actuó en películas como ‘All the Bright Places’, ‘The Great’ y ‘Maleficent’.

Chris y Scott Evans

El reconocido actor del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tiene un hermano menor que también participó de producciones del cine y de la televisión. A Chris se lo reconoce por su papel del Capitán América, aunque no sea el único que llevó a cabo en su vida laboral. Mientras que Scott actuó en ‘In The Dark’, ‘White Collar’, ‘Antes de separarnos’ y ‘Law & Order’.

Timothée y Pauline Chalamet

El reconocido actor de 27 años que tuvo papeles protagónicos en 'Little Women', ‘Dune’, ‘Lady Bird’, ‘Call Me By Your Name’, ‘The King’ y ‘Hot Summer Nights’ tiene una hermana tres años más grande que es actriz, escritora y directora. Uno de sus últimos papeles fue el de Kimberly en 'The Sex Lives of College Girls', una comedia original de HBO Max.