Actriz de Harry Potter denuncia que Arnold Schwarzenegger se tiró un pedo en su cara: "No lo perdono"

Una reconocida actriz de Harry Potter hizo una fuerte denuncia contra Arnold Schwarzenegger, a quien acusó de tirarse un gas en la escena de una película. El fuerte testimonio que realizó y los detalles de lo que pasó.

El nombre de Arnold Schwarzenegger se volvió tendencia en las últimas horas. Todo comenzó a raíz de una denuncia de Miriam Margolyes, reconocida actriz de Harry Potter, la saga de películas que supo ser exitosa a raíz de los libros de J. K. Rowling. Creer o reventar, la mujer lo acusó de haberse tirado un pedo en su cara.

De acuerdo a lo que reveló en una entrevista que concedió en el podcast I’ve Got News For You (Tengo noticias para vos), a la actriz que interpretó a "La Profesora Sprout" en la película del mago no le gustó nada trabajar junto a Schwarzenegger, con quien compartió trabajo en el filme de acción End of Days (El día final), estrenada en el cine en 1999.

"Estaba interpretando a 'Mabel', la hermana de 'Satanás', y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo", aseguró Margolyes, quien recuerda muy mal a su colega.

De hecho, la actriz dejó en claro que Schwarzenegger fue muy irrespetuoso, teniendo en cuenta que no se dio en el marco de una escena de grabación. "No estábamos rodando la película, estaba en una de los cortes entre toma y toma, pero no lo perdono", sentenció.

Miriam Margolyes denuncia que Arnold Schwarzenegger se tiró un pedo en su cara en la escena de una película.

Como si fuera poco, la mujer de 81 años dejó en claro que Schwarzenegger "es demasiado engreído" y también consideró que fue "bastante grosero" por tirarse un gas cuando lo podría haber evitado tranquilamente.

El tráiler de la película End of Days (El fin de los días)

