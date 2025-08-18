Un tesoro de los 2000: así se pueden reciclar los CDs para decorar tu cocina

A principios de los 2000, los CDs dominaron el mercado musical y trajeron una nueva forma de escuchar a los artistas. Sin embargo, con el avance de las décadas, esta tecnología quedó obsoleta y tenerlos en casa es "basura" para muchas personas. Sin embargo, antes de desecharlos, se les puede dar una nueva vida con una manualidad ideal para darle color a la cocina.
En tiempos donde el reciclaje y la creatividad ganan terreno, los viejos CDs pueden encontrar una segunda vida lejos del reproductor. En lugar de dejarlos juntar polvo o tirarlos a la basura, podés transformarlos en prácticos y decorativos posavasos. Su superficie rígida y resistente al calor los convierte en una base ideal para apoyar tazas y vasos sin dañar la mesa.
Paso a paso para hacer posavasos con CDs
Materiales necesarios
-
CDs viejos
-
Tela, papel vinílico, corcho fino o pintura acrílica
-
Tijera o cúter
-
Adhesivo de contacto o silicona
-
Barniz transparente (opcional, para sellar)
-
Pincel o esponja para aplicar el barniz
Paso a paso: fabricá posavasos con tus CDs viejos
-
Elegí los CDs que ya no uses, preferentemente los que estén rayados o ilegibles.
-
Forrá la parte brillante con tela, papel vinílico, corcho fino o incluso pintura acrílica para personalizarlos.
-
Pegá el material elegido con adhesivo de contacto o silicona, cuidando que quede uniforme.
-
Sellá con barniz transparente para proteger la superficie y lograr mayor durabilidad.
-
Dejá secar bien antes de utilizarlos.