Un tesoro de los 2000: así se pueden reciclar los CDs para decorar tu cocina

Antes de tirar los CDs viejos, se puede optar por hacer una manualidad sencilla para decorar la cocina.

18 de agosto, 2025 | 20.11

A principios de los 2000, los CDs dominaron el mercado musical y trajeron una nueva forma de escuchar a los artistas. Sin embargo, con el avance de las décadas, esta tecnología quedó obsoleta y tenerlos en casa es "basura" para muchas personas. Sin embargo, antes de desecharlos, se les puede dar una nueva vida con una manualidad ideal para darle color a la cocina.

En tiempos donde el reciclaje y la creatividad ganan terreno, los viejos CDs pueden encontrar una segunda vida lejos del reproductor. En lugar de dejarlos juntar polvo o tirarlos a la basura, podés transformarlos en prácticos y decorativos posavasos. Su superficie rígida y resistente al calor los convierte en una base ideal para apoyar tazas y vasos sin dañar la mesa.

Paso a paso para hacer posavasos con CDs

Materiales necesarios

  • CDs viejos

  • Tela, papel vinílico, corcho fino o pintura acrílica

  • Tijera o cúter

  • Adhesivo de contacto o silicona

  • Barniz transparente (opcional, para sellar)

  • Pincel o esponja para aplicar el barniz

Paso a paso: fabricá posavasos con tus CDs viejos

  1. Elegí los CDs que ya no uses, preferentemente los que estén rayados o ilegibles.

  2. Forrá la parte brillante con tela, papel vinílico, corcho fino o incluso pintura acrílica para personalizarlos.

  3. Pegá el material elegido con adhesivo de contacto o silicona, cuidando que quede uniforme.

  4. Sellá con barniz transparente para proteger la superficie y lograr mayor durabilidad.

  5. Dejá secar bien antes de utilizarlos.

