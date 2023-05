Con 73 años, le hizo un rap a Ciudad Evita y conmovió a miles de vecinos: "Parece que lo que transmito es alegría"

La "abuela rapera" que se viralizó en TikTok habló en exclusiva sobre su canción para Ciudad Evita, su historia en la localidad y sus proyectos en las redes.

“Si tuviera que describir a Ciudad Evita en pocas palabras, diría que es un lugar para vivir”, dice Ilde Martorelli, la mujer de 73 años que se volvió viral por dedicarle un rap a Ciudad Evita. Con un letra 100% original que hace eco de su orgullo por pertenecer a la ciudad, Martorelli, logró tocar una fibra especial en cientos de vecinos de la zona que no pudieron evitar compartir el sentimiento y replicar el video en las diferentes redes sociales. En diálogo con El Destape Web, la mujer contó cómo surgió su canción que cada vez resuena más como un himno de Ciudad Evita.

“Ciudad Evita, cuando te nombro mi corazón palpita”, dice la primera estrofa de la canción que lanzó a la fama a Ilde y que todavía moviliza a diferentes habitantes del conurbano bonaerense. Si bien la canción se viralizó recientemente gracias al TikTok de sus sobrinas, la letra se remonta a 15 años atrás, cuando escuchó en una reunión familiar que otros sobrinos improvisaban a modo de juego un rap para Ramos Mejía. La idea quedó resonando en la cabeza de Ilde, quien decidió de inmediato dedicarle una canción a la ciudad que la acuna hace más de 35 años. “A partir de ese momento, la canté en muchas reuniones, pero en su momento no surgió nada porque no se usaban tanto las redes ni se escuchaba tanto rap”, contó Martorelli sobre el inesperado boom que generó su canción. La canción de Ciudad Evita ya era casi como una tradición familiar en el círculo de Ilde, ya que en casi todas las reuniones le pedían que la cante. Sin embargo, todo cambió cuando sus sobrinas, que tienen una cuenta de humor en TikTok, decidieron grabarla y mostrar un pedacito de su “tradición” con sus seguidores. Pero terminaron abriéndole la puerta a un fenómeno impensado.

“Una noche me llama mi nieta a las 2 de la mañana y me dice ‘abuela, sos famosa’. Lo primero que le dije fue ‘¿qué te pasa? ¿Estás dormida?’ pero ahí me dijo que no, que me subieron ‘a la red’ y se viralizó”, recordó Ilde sobre aquel momento en que se enteró de la llegada que tuvo su canción, tan solo dos días después de haberla cantado en un cumpleaños familiar de forma habitual. A partir de ese momento, Ilde “empezó a tomar consciencia” de lo que había generado, ya que además de llamar la atención por el género musical que eligió, invitó a cada uno de sus espectadores a estimar al lugar al que pertenecen. “Empezaron a llamarme de España, de Italia, de Portugal, de Islandia, del sur de Argentina. Una locura. Ahora salgo de mi casa y la gente me para, me pide fotos”, remarcó.

En sus estrofas de rap, Ilde hace referencia a la arquitectura, la naturaleza y la calidez de Ciudad Evita. Sin embargo, su letra va más allá de la mera observación, sino que invita a prestar atención a aquellos detalles que pasan desapercibidos del entorno de cada uno y encontrar esa belleza particular. Ilde presentó una canción que introduce en la cotidianidad de los vecinos de Ciudad Evita: tomarse los colectivos, después de esperar a aquellos que tienen poca frecuencia, transitar por las calles que fueron declaradas patrimonio cultural y ver “las casitas y flores de tantos colores”. “Yo estoy feliz porque a ver, parece que lo que transmito es alegría. La gente me saluda con mucho amor, y eso a mí me llena el alma”, aseguró Ilde

Ilde y Ciudad Evita: la historia de un amor

La decisión de escribir el rap para Ciudad Evita no fue una elección hecha al pasar para Ilde, sino que hacía un tiempo que quería dedicarle unas estrofas al lugar que terminó de encantarla como extranjera que eligió a Argentina como un país para vivir.

“Yo soy italiana. Vine acá a los 8 años”, reveló Martorelli sobre su llegada al país. Sin embargo, su contacto con Ciudad Evita no fue inmediato: “Yo estuve viviendo en capital, en el barrio de Parque Avellaneda. Después bueno la vida me llevó al Tigre y después a Ciudad Evita, en donde estoy hace 35 años más o menos”. Y aunque en su recorrido por Buenos Aires, Ilde tuvo muchos lugares que ver, aseguró que la conexión con Ciudad Evita fue inmediata: “Me encantó porque es un lugar muy florido, con mucho verde, ya entrando se respira otro aire. Para mí es hermosa Ciudad Evita”

A través del rap a Ciudad Evita, Ilde pudo juntar dos amores: la música y su lugar en el mundo. “Mi papá me cantaba todas las canzonetas italianas, todos mis hermanos son músicos, tengo sobrinos con salas de ensayo y grabación, así que siempre estuve conectada con la música, siempre me gustó la música”, contó la compositora. Además añadió que siempre se “colaba” a cantar en la banda de su hermano y que todos los géneros musicales son de su agrado. “Me gusta toda la música. Principalmente me gusta el rap y me gusta el heavy metal”, concluyó.

Gracias a esta canción que se volvió viral, Ilde logró convertirse en una suerte de influencer de Ciudad Evita: los distintos locales la llaman para hacer canjes a cambio de que se grabe en la tienda cantando el rap. Sin embargo, el objetivo de ella es simplemente mostrar la belleza de su ciudad y divertirse. “Tenemos lugares muy pero muy lindos, donde uno se recrea la vista también. Si quieren conocer todo lo que describo en mi rap es la realidad es la realidad de Ciudad Evita”, aseguró.

Música y redes: un camino que recién inicia

Gracias a la exposición que le dio la viralización de su rap, Ilde encontró la motivación para cumplir uno de sus sueños pendientes: hacer música. “Estoy feliz con lo que está pasando porque me divierto. La paso bien. Salgo de la rutina de todos los días porque soy jubilada, muchas salidas no tengo”.

Sin embargo, tras encontrarse de lleno con la oportunidad, Ilde aprovechó para escribir otra canción que lanzará dentro de poco: “Yo he escrito otro rap. Un poco un mensaje para toda la gente joven”. “Lo que yo quiero describir en mi próximo rap es que a pesar de todas las circunstancias adversas que se nos presentan en la vida porque a todos todos tenemos obstáculos, a pesar de eso la vida es hermosa, hay que vivirla, hay que disfrutarla”, sentenció.