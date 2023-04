Game of Thrones tendrá su precuela: de qué trata y fecha de estreno de la serie de HBO

Game of Thrones tendrá una precuela. Desde HBO confirmaron este anuncio para todos los seguidores de sus grandes historias. De qué trata A Knight of the Seven Kingdoms y cuándo se estrena.

Los amantes de Game Of Thrones podrán apreciar nuevas historias. HBO confirmó que realizará una precuela titulada "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight". Este anuncio se confirmó durante la realización del evento organizado por Warner Bros en el cual se agregó que esta historia se va a estar centrando en “Dunk y Egg”, un caballero y joven escudero Targaryen que vivió 100 años antes de lo sucedido en "Westeros".

Una producción que será escrita y producida por George RR Martin, quien también fue el autor de la saga A Song of Ice and Fire, tendrá la compañía de Paker, quien se encargó de la producción y elaboración de House of the Dragon. Sin duda, un guionista ideal para la realización de esta nueva historia que promete atrapar a todos sus fanáticos.

Ryan Condal (House of the Dragon) y Vince Gerardis serán los productores ejecutivos de este importante proyecto que tiene como intención adoptar lo sucedido en los "Cuentos de Dunk y Egg", para generar una recopilación de novelas de este universo.

¿De qué trata "A Knight of the Seven Kingdoms"?

Es una adaptación del libro "Los cuentos de Dunk y Egg", que fue publicada en 2015 y comprende los siguientes tomos: El caballero errante (1998), La espalda leal (2003) y El caballero misterioso (2010).

"Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva. Grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos. Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", remarca la sinopsis oficial de esta potente producción audiovisual.

¿Cuándo se estrena "A Knight of the Seven Kingdoms" en HBO?

Desde HBO no se anticipó una fecha de estreno, solamente se remarcó que se encuentra en etapa de producción esta historia que sus fanáticos esperan con muchas ansias.

¿Cuántas temporadas tendrá "A Knight of the Seven Kingdoms"?

Se espera que la primera temporada esté enfocada en uno de los tres libros. Pero, por el momento, no se ha realizado un anuncio oficial sobre cuántas temporadas tendrá.