Estrenos de HBO en abril 2023: qué series ver este mes

Durante el mes de abril, la plataforma de Warner continuará actualizando su catálogo. Entre los más destacados: "From", "Somebody Somewhere" y "Barry".

17 de abril, 2023 | 18.33

HBO Max ha presentado sus próximos estrenos para este mes de abril, donde se destacan diferentes producciones para todos los gustos. Entre ellas, encontramos el éxito en el Festival de Málaga, "Pollos sin cabeza", que brindará diversión con actores como Hugo Silva, Dafne Fernández, Óscar Casas, Kira Miró o Gorka Otxoa el 28 de abril. Además, se espera con ansias el thriller "Love and Death" estelarizado por Elizabeth Olsen y que se emitirá el 27 de abril. También llega la segunda temporada de "Somebody, Somewhere" con nuevos personajes el 24 de abril, la cuarta temporada de "Barry" con su final definitivo el 17 de abril y el estreno de "El crítico", el filme original de TCM que relata la historia del crítico cinematográfico Carlos Boyero, tras pasar por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se podrá disfrutar de "El crítico" a partir del próximo 21 de abril en HBO Max. Conocé los cuatro estrenos más aclamados, programados para abril en la plataforma de streaming de Warner, para que no te pierdas ninguno. Barry, temporada 4 La última temporada de esta serie estará compuesta de ocho episodios exclusivos de HBO. La grán incógnita para el grupo es cómo se desenvolverá la trama con el protagonista tras las rejas. El estreno será el 17 de abril a traves de HBO Max. Una ola de treinta metros Esta serie documental captura íntimamente la odisea durante una década del pionero del surf Garrett McNamara, quien, después de visitar Portugal con la esperanza de conquistar una ola de 30 metros, llevó el deporte a alturas cada vez mayores y, junto con los lugareños, ayudó a transformar el pequeño pueblo de pescadores en el principal destino de surf de olas grandes del mundo. Estrena el 17 de abril. Somebody Somewhere Esta serie presenta su segunda temporada luego de estrenarse en 2022. Sam es una ciudadana de Manhattan en la superficie, pero por dentro lucha por encajar en el molde de su ciudad natal. En plena crisis, lidiando con la pérdida y la aceptación, se descubre a sí misma y a una comunidad de forasteros que no encajan pero que no se rinden. El estreno será el 24 de abril. Mrs. Davis Esta serie promete ser un éxito de la mano de Damon Lindelof, creador de varias de las mejores series de la historia como 'Perdidos', 'The Leftovers' y 'Watchmen', y el guionista de grandes éxitos como The Big Bang Theory. Este nuevo producto de ciencia ficción es protagonizado por una monja llamada Simone que no se detendrá ante nada para destruir a la Inteligencia Artificial antes de que provoque un colapso mundial. Si atendemos al primer vistazo, parece que Simone estará sola en su misión, ya que el resto del planeta está completamente hipnotizado y encaprichado con la personalidad de la IA.