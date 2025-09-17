Descubren el mayor yacimiento de oro del siglo: dónde queda

Minera descubrió el mayor yacimiento de oro del siglo: dónde queda.

La Barrick Gold Corporation, una de las mineras más importantes, descubrió el yacimiento de oro más grande del siglo. El hallazgo fue anunciado por la compañía, quien brindó detalles en un comunicado a través de su página oficial y en el Foro Minero de las Américas.

El proyecto minero fue bautizado como "Fourmile" y según el CEO de la empresa, Mark Bristow, se trata de un "gigante de bajo costo y larga vida útil". Según los estudios realizados por Barrick Gold, basados en datos recogidos entre 2024 y 2025, el yacimiento sería uno de los diez principales productos de oro del mundo.

Cómo es el yacimiento de oro y dónde queda

El yacimiento de oro Fourmile se encuentra en Nevada, Estados Unidos. Según informó el CEO de Barrick Gold, la empresa planifica una perforación direccional de 120 km, que se pronostica estar terminado para el 2026. Ese mismo año, se llevará a cabo la rama de exploración Bullion Hill, que permitirá el acceso subterráneo al yacimiento.

Barrick Gold dió con uno de los yacimientos de oro del siglo.

Para Bristow, Fourmile podría "redefinir la curva de costos de la industria", a la vez sostuvo: "Esperamos duplicar el recurso para finales de este año y, aún más emocionante, seguimos definiendo importantes extensiones de yacimientos de alta ley que respaldan la estimación actual de potencial de exploración de 32-34 Mt a 15-16 g/t, además de nuestro recurso mineral actual".

"Muy pocos proyectos en el mundo hoy en día pueden ofrecer esta combinación de ley, escala y flujo de caja. Fourmile es uno de esos raros descubrimientos que tiene el potencial de redefinir la curva de costos de la industria", aseguró en su informe Barrick Gold.

De cuánto son las proyecciones en oro del yacimiento

Las cifras presentadas en la Evaluación Económica Preliminar 2025 ponen en evidencia la magnitud del yacimiento Fourmile y su enorme proyección en el mercado del oro. En primer lugar, los recursos minerales medidos e indicados alcanzan las 3,6 millones de toneladas, con una ley de oro de 11,8 gramos por tonelada. Esto equivale a unas 1,4 millones de onzas de oro ya identificadas.

A su vez, los recursos inferidos ascienden a 14 millones de toneladas. Lo más llamativo es que presentan una ley aún más elevada, de 14,1 gramos por tonelada, lo que se traduce en 6,4 millones de onzas adicionales.

Por último, el potencial de exploración resulta igualmente prometedor. Se estima que se ubica entre 32 y 34 millones de toneladas, con leyes previstas de entre 15 y 16 gramos por tonelada. Estas proyecciones anticipan un vasto caudal de recursos que aún resta por descubrir.