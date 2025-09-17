Tenés oro en tu casa y no lo sabías: dónde está escondido este metal valioso

El oro está presente en muchos aparatos domécticos antiguos.

La venta de oro es una de las maneras más rápidas de hacer dinero en la actualidad, dada la alta cotización de este metal. En ese contexto, se descubrió que muchos aparatos que antiguamente se usaban en las casas y ahora permanecen guardados en armarios tienen oro en su interior.

Muchas personas aprovechan ese descubrimiento para hacerse un plus económico: desempolvan los teléfonos y computadoras viejas, las desarman y les sacan el oro que tienen por dentro; esos dispositivos tienen conectores bañados en el mencionado mineral, según informaron desde Lintern@ute.

Lo mismo ocurre con las placas base de los dispositivos electrónicos, tienen oro en su composición y por eso esos aparatos son dinero asegurado para chatarreros o para aquellas personas que no habían tirado los dispositivos y los tenían guardados en su casa. Un comerciante que dialogó sobre este tema con el mencionado medio dio a conocer cómo hizo para quitar el oro de los aparatos en cuestión: "Viertes las placas base en un tambor de hierro lleno de ácido. Todas las placas base se disuelven y el oro sale a la superficie", sostuvo.

Por qué el oro es un metal caro

El oro es caro porque combina cualidades únicas que lo hacen muy valorado desde la antigüedad: es escaso en la naturaleza, difícil de extraer y no se oxida ni se deteriora con el tiempo, lo que lo convierte en un metal prácticamente eterno. Además, tiene una gran demanda tanto en la joyería como en la industria tecnológica y, sobre todo, como una manera de mantener el valor de los ahorros en un contexto de inestabilidad financiera.

Oro.

Un masivo hallazgo de oro que sorprendió al mundo

En la provincia china de Hunan fueron halladas más de 100 toneladas de oro, un hallazgo que especialistas califican como uno de los más relevantes de las últimas décadas en el país. El yacimiento, ubicado en el campo aurífero Wangu del condado de Pingjiang, se encuentra a profundidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 metros. Se trata de un descubrimiento histórico, que marca un hito en la industria minera internacional.