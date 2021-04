Nueva denuncia grave contra el programa conducido por Guido Kaczka en El Trece.

En las últimas semanas, el taxista Cristian Cirigliano salió en diferentes portales por su entrevista en Infocielo, donde denunció al programa de Guido Kaczka por falta de pago y por no cumplir con los premios que (según él) le habían sido prometidos. Tras la viralización de su caso, una pareja cordobesa decidió hablar en Intrusos para contar su experiencia y reconocer que también le adeudan el pago de un voucher que ya lleva más de dos años sin abonarse.

Este es el caso de Angie y Franco, presentados en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mediante un video que ambos filmaron desde su provicia: "A raíz de lo que vimos en Intrusos, nosotros también. Nos pasó lo mismo con el tema de los premios de Guido. Fuimos el 28 de enero de 2019 y todavía no tenemos respuesta".

"Cuando terminó el programa se acercó un chico de producción, no tenía mucha idea de lo que era el premio. Nos dieron un papel en el que figuraba que habíamos ganado cuatro días en Solanas. Llegó la pandemia, nos olvidamos de los viajes", reconocieron, haciendo mención a la cuarentena que se instauró en la República Argentina fruto de la aparición del coronavirus en el país.

En plena pandemia, la producción los invitó a viajar de Córdoba a Buenos Aires para recibir el premio

De todos modos, Angie y Franco con el tiempo recordaron que tenían un premio a su favor y decidieron reclamarlo. La respuesta por parte de la producción, según las palabras de los protagonistas, fue la siguiente: "Tengo tu premio, si querés tu voucher vení a retirarlo. O alguno en Buenos Aires". Este fue un impedimento para la pareja, quienes por las restricciones sanitarias tenían la imposibilidad de acercarse a buscar un documento que podría enviarse de manera online.

"Yo en Buenos Aires no conozco a nadie que lo pueda retirar, y que tampoco puedo ir a Buenos Aires por el tema de la pandemia. No me dieron nunca más respuesta, pasó como siempre, en la rutina nuestra nos olvidamos de nuevo", reconoció Franco. ¿Habrá nuevas noticias por parte de la producción de Guido Kaczka? Un nuevo caso de falta de pago ha llegado a la lista de denunciantes que tienen un denominador común: la desilusión de haber ganado sin recibir lo que esperaban.