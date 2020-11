El conductor Guido Kaczka demostró su enojo con Gustavo Conti en medio de Bienvenidos a Bordo y salió en defensa de Ximena Capristo por la insólita ofensa del ex Gran Hermano.

"Ah no, es un huevón eh... No puede poner este tema. No, no no. Sabés que me caliento yo, ¿no? Se hace el vivito", estalló Kaczka en uno de los segmentos del programa de El Trece en el que los famosos invitados deben bailar al ritmo de una canción elegida por ellos. El actor eligió "Los Piratas", de los Auténticos Decadentes, en medio de la crisis que atraviesa con Capristo por una presunta infidelidad de él.

Mientras Conti se mofaba de la situación con una careta plástica de pirata y hacía gestos siguiendo las frases del tema, Kaczka no ocultó su molestia y también expuso la bronca de la producción del programa. "Se hunde solo. Qué pavote. Está enojada Josefina, la productora. Es que todo esto no va. Conti, no va. No terminás de comprender vos. La tendrías que remar", resaltó Guido mientras la productora aparecía en cámara con visibles gestos de rechazo. Es que además, Capristo también suele participar del programa y ha expuesto en varias oportunidades los problemas que tiene con su pareja.

El conductor de El Trece se encargó de resaltar que el resto de los invitados también repudiaban la actuación y sentenció: "La vida es en serio, por favor, no podés".

La crisis de Capristo y Conti

Semanas atrás, Ximena Capristo explotó en su cuenta de Instagram y publicó una serie de historias en las que Gustavo Conti coqueteaba con otras mujeres en redes sociales, sin embargo, las borró a los pocos minutos. Las imágenes desataron la crisis de la pareja, que no dejó de exponer los detalles en la televisión.

La bailarina y actriz reveló que si bien Conti pasa casi todo el tiempo en la casa que compartían para mantener el contacto con su hijo, él no duerme allí. Además, comentó que tuvieron algunos encuentros, pero que la relación todavía no fue recompuesta.

En las últimas horas fue Conti el que rompió el silencio. “A mí me acusaron de un delito que no cometí. No digo más nada. La conciencia tranquila me va a dar… El tiempo me va a dar la satisfacción de mi inocencia”, declaró en el programa de Guido minutos antes de hacer su insólita actuación.

¿Qué pensará Capristo de su broma?