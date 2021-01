La herencia del Grupo Clarín hoy encuentra un conflicto inesperado entre sus principales nombres producto de la brusca salida de María Laura Santillán de Telenoche. Vanesa Defranceschi Sadi, casada con Felipe Noble Herrera (hijo del matrimonio fundador del Grupo Clarín, Roberto Noble y Ernestina Herrera de Noble), tomó posición y realizó un fuerte descargo en las redes sociales, dejando en evidencia las divisiones que hoy existen en las altas esferas del monopolio mediático.

Jorge Rial, en sus programas al inicio de 2020, anunciaba las internas y los conflictos que había en el noticiero de El Trece y adelantaban la salida prematura de la conductora. Por eso, fue uno de los primeros en hacerse eco de la carta: "Lindo barro familiar se armó el ⁦@GrupoClarin⁩ con el raje violento de ⁦@marialauratv⁩. Lean", afirmó el conductor de Intrusos mostrando las palabras de Vanesa Noble de Herrera.

La carta

"Querida María Laura Santillán como te expresé por privado, lamento mucho la forma que desde el Grupo decidieron terminar el vínculo laboral. Ni a mi marido, ni a mí nos identifica esa forma poco humana. ¡Te vuelvo a pedir disculpas! ¡Se te extraña mucho! Sos y serás un ícono de Canal Trece. ¡Sos insuperable! ¡¡¡El sol no se puede tapar con la mano!!! Te agradezco mucho todo lo que brindaste, tu profesionalismo, tu cariño, tu garra, todo lo que nos diste de tu maravilloso ser durante tantos años", comenzó en su descargo.

"Mi suegra Ernestina no hubiese permitido de ninguna manera lo que pasó. ¡No era el modo! Y todos tus seguidores, en tal caso, merecían un saludo de tu parte a través de las cámaras. ¡Los seres humanos merecemos respeto! ¡No somos cosas! Falta humildad en el Grupo Clarín. ¡¡¡Lo que se ha logrado en este grupo de medios, se logró por todos y cada uno de sus trabajadores!!!", señaló Vanesa.

"Como dice el dicho: El que sabe sabe, y que no sabe es jefe. ¡No me guardo nada! Diego lo que pienso. Vivo en democracia y con libertad de expresión. ¡Y me hace muy bien! Querida María Laura Santillán, pronto estarás en otro programa y brillarás aún más. ¡¡¡Y brindaremos por ello!!! Te abrazo fuerte, mujer luchadora, comprometida con tu país y con la sociedad argentina. Todo el éxito para vos en la próxima etapa, en el lugar que vos dispongas. Que Dios te bendiga", concluyó.