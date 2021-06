Gustavo Sofovich sufrió un accidente de tránsito: "El Mercedes quedó destruido"

Este lunes, en Los Ángeles de la Mañana dieron a conocer los detalles del accidente que sufrió el productor la semana pasada.

Este lunes, en Los Ángeles de la Mañana, el periodista y conductor del ciclo, Ángel de Brito informó que el productor televisivo Gustavo Sofovich tuvo un accidente de tránsito el jueves pasado en San Isidro y que si bien su auto quedó destrozado, el hombre de América TV no sufrió complicaciones graves a partir del choque.

El domingo, el periodista adelantó que “Gustavo Sofovich protagonizó esta semana un accidente en Thames y Panamericana. Iba por el Carril de 130 y terminó del otro lado. El Mercedes quedó destruido pero no hubo ningún herido”, a través de su cuenta de Twitter y este lunes completó la información al aire de LAM.

Al comenzar el programa de El Trece, De Brito expresó: “Le mandamos un saludo a Gustavo Sofovich que tuvo un accidente con su auto, se pasó hacia el otro carril”, en referencia al choque que sufrió el productor en Thames y Panamericana. Antes de generar alarma, aclaró que “el auto se hizo pelota, pero por suerte a él no le pasó absolutamente nada”.

En este sentido, para completar la información la panelista y periodista de espectáculos Pía Shaw brindó más detalles del hecho luego de haberse comunicado con el hijo de Gerardo Sofovich. “Esto fue el jueves, hablé con él y estaba muy bien. Me dijo que es un poco despistado a la hora de manejar, pero no me pasó nada”, explicó.

"Dice que la marca de auto que él utiliza por algo es muy buena", bromeó Pía a lo que Ángel no tardó sen sumarse a la humorada al expresar: "un Mercedes Benz, que quedó hecho pelota” y aclaró: “Por suerte nos podemos reír porque no hubo heridos”. Luego, la periodista aclaró que aprovechó la charla con el productor para preguntarle por la polémica sobre la renuncia de Horacio Cabak a Polémica en el Bar.

¿Qué dijo Gustavo Sofovich sobre la salida de Horacio Cabak de Polémica en el Bar?

“Obviamente le pregunté por (Horacio) Cabak”, aseguró Pía Shaw, “¿En el medio de todo eso le preguntaste por él?, preguntó Mariana Brey. En su defensa, Pía explicó: “Le dije ‘primero quiero saber como estas, me enteré por Ángel del accidente. Segundo, '¿algo para contestarle a Horacio Cabak?’”.

"A mí me dijo que no iba a perder un minuto más de su vida con Horacio”, continuó la angelita. “Igual todo esto a raíz de lo que pasó en Juana Viale que le preguntaron (a Cabak) si lo habían echado o renuncio y que dijo: ‘primero renuncié, me pidieron que me quede y después me echaron’”, aseguró. Andrea Taboada se sumó y acotó: “Otro dato que dijo en la mesa de Juana fue que está viviendo en la casa con su mujer”.