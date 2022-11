Cómico Jay Leno sufre quemaduras en incendio de su coche en su garaje de Los Ángeles

El cómico Jay Leno fue trasladado al Centro de Quemados Grossman después de que se quemara la cara en el garaje de su casa en Los Ángeles cuando uno de sus coches se incendió.

El lado izquierdo de la cara del ex presentador de "The Tonight Show" se quemó, pero el ojo y la oreja de ese perfil no sufrieron daños graves.

Leno confirmó la noticia a Variety, diciendo en un comunicado: "Tengo algunas quemaduras graves por un incendio de gasolina. Estoy bien. Sólo necesito una o dos semanas para recuperarme".

Leno, de 72 años, era uno de los presentadores de televisión nocturna más vistos de Estados Unidos, y atraía a unos 4,8 millones de espectadores a su programa. En 2009, dejó el show y fue sustituido por Conan O' Brien.

Desde que dejó "The Tonight Show", Leno comenzó su propia serie en la CNBC llamada "Jay Leno's Garage" en 2015 y empezó a presentar la reposición de "You Bet Your Life" en 2021.

Con información de Reuters