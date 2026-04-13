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Britney Spears entra a rehabilitación tras detención por sospecha de conducir con alcohol y drogas

13 de abril, 2026 | 15.07

Britney Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación el domingo, tras ‌su detención en ‌marzo por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, dijo el lunes a Reuters un representante de la cantante.

La Patrulla de Carreteras de California informó que la cantante pop fue detenida en el condado de Ventura ​después de que ⁠los agentes pararon su BMW negro tras ‌recibir un aviso de que circulaba de ⁠forma errática a gran velocidad.

La ⁠Patrulla de Carreteras indicó en un comunicado que Spears, única ocupante del vehículo, "mostraba señales de deterioro" debido ⁠a lo que los agentes sospechaban que ​era la influencia de una ‌combinación de alcohol y drogas. ‌Se le realizaron pruebas de sobriedad.

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Spears fue ingresada ⁠en la cárcel principal del condado de Ventura y deberá comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

Spears, que se convirtió en una ​de las ‌mayores estrellas del pop del mundo a finales de la década de 1990 cuando aún era adolescente, lleva años lidiando con intensas especulaciones de los medios de comunicación ⁠sobre su vida personal, su consumo de alcohol y drogas, y dudas sobre su salud mental.

En 2007, fue acusada de un delito de atropello y fuga con daños materiales y de otro de conducir sin permiso válido, ambos faltas menores. El primer cargo ‌fue retirado posteriormente y el otro desestimado.

Tras sufrir una crisis nerviosa pública ese año, fue hospitalizada por problemas de salud mental no revelados y su padre obtuvo la tutela.

Spears recuperó el control de su ‌vida personal y de su patrimonio en 2021, cuando un juez puso fin a la tutela que se ‌había convertido ⁠en un caso mediático para sus seguidores y que había regulado su vida ​personal y su patrimonio de 60 millones de dólares desde 2008.

Con información de Reuters

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