FOTO DE ARCHIVO: La cantante Britney Spears recibe el premio Vanguard en la 29ª edición de los premios GLAAD Media Awards en Beverly Hills, California

Britney Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación el domingo, tras ‌su detención en ‌marzo por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, dijo el lunes a Reuters un representante de la cantante.

La Patrulla de Carreteras de California informó que la cantante pop fue detenida en el condado de Ventura ​después de que ⁠los agentes pararon su BMW negro tras ‌recibir un aviso de que circulaba de ⁠forma errática a gran velocidad.

La ⁠Patrulla de Carreteras indicó en un comunicado que Spears, única ocupante del vehículo, "mostraba señales de deterioro" debido ⁠a lo que los agentes sospechaban que ​era la influencia de una ‌combinación de alcohol y drogas. ‌Se le realizaron pruebas de sobriedad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Spears fue ingresada ⁠en la cárcel principal del condado de Ventura y deberá comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

Spears, que se convirtió en una ​de las ‌mayores estrellas del pop del mundo a finales de la década de 1990 cuando aún era adolescente, lleva años lidiando con intensas especulaciones de los medios de comunicación ⁠sobre su vida personal, su consumo de alcohol y drogas, y dudas sobre su salud mental.

En 2007, fue acusada de un delito de atropello y fuga con daños materiales y de otro de conducir sin permiso válido, ambos faltas menores. El primer cargo ‌fue retirado posteriormente y el otro desestimado.

Tras sufrir una crisis nerviosa pública ese año, fue hospitalizada por problemas de salud mental no revelados y su padre obtuvo la tutela.

Spears recuperó el control de su ‌vida personal y de su patrimonio en 2021, cuando un juez puso fin a la tutela que se ‌había convertido ⁠en un caso mediático para sus seguidores y que había regulado su vida ​personal y su patrimonio de 60 millones de dólares desde 2008.

Con información de Reuters