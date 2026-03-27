Ñoquis del 29: un bodegón de CABA ofrece platos por menos de $20.000 este fin de semana

Restaurante Ostende.

Un bodegón ubicado en el barrio porteño de Colegiales retoma su clásico ciclo mensual este domingo 29 de marzo, fecha tradicional e ideal para comer ñoquis. Se trata de Ostende, un local gastronómico que ofrece una propuesta especial de ñoquis caseros, premios sorpresa y el espíritu de la mesa compartida durante todo el día.

Fiel a la tradición que marca el calendario gastronómico argentino, Ostende anuncia una nueva entrega de “Toca Toca, la Suerte es Loca”. El restaurante, ubicado en Virrey Loreto 3303 (Ciudad de Buenos Aires), abre sus puertas para una jornada dedicada a los ñoquis, combinando la cocina de producto con una impronta lúdica y festiva.

Como ya es costumbre en este ciclo, el azar juega un papel fundamental en la experiencia: cada plato de ñoquis vendrá acompañado de un cupón con premios sorpresa. Los comensales podrán ganar desde copas de vino y vermuts hasta platos de cortesía o los clásicos dulces del bodegón, reforzando la mística de la "suerte" que rodea a esta fecha.

Ostende ofrece ñoquis del 29 el último fin de semana de marzo de 2026.

La propuesta gastronómica de Ostende

Para esta edición, la cocina de Ostende presenta un plato fuera de carta diseñado exclusivamente para el encuentro: ñoquis de papa y ricota con pesto de rúcula y nueces por $18.500. Se trata de una versión que busca el equilibrio entre la suavidad de la pasta casera y el perfil fresco y vibrante del pesto de estación.

Además de este plato especial, estará disponible la carta habitual del bodegón, caracterizada por sus sabores honestos y porciones generosas. Para maridar, la propuesta se apoya en una curada selección de vinos -haciendo foco en cepas italianas cultivadas en suelo argentino-, así como en su tradicional oferta de vermuts y coctelería clásica.

Dónde queda Ostende

Ubicado en el corazón de Colegiales, Ostende se consolidó como un punto de encuentro que rinde homenaje a la cocina de inmigrantes con una mirada actual. Su ciclo “Toca Toca, la Suerte es Loca” ya forma parte de la agenda obligatoria para quienes buscan extender la sobremesa en un ambiente que celebra la cultura del bodegón.