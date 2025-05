Llega la 2° edición de Blending Sessions en Casa Cavia con vinos, cócteles y creatividad: cuándo es y qué ofrecen

La segunda edición de Blending Sessions transforma el jardín de Casa Cavia en un escenario sensorial donde el vino, la coctelería y el arte se fusionan.

La escena de la gastronomía porteña incorpora una nueva cita para quienes buscan experiencias únicas. La segunda edición de Blending Sessions confirma que la propuesta de combinar vinos, cócteles y arte sensorial llegó para quedarse. En uno de los espacios más destacados para quienes se preguntan dónde comer en Buenos Aires, esta iniciativa cobra fuerza con una programación especial.

Una propuesta creativa en el jardín de Casa Cavia

El miércoles 14 de mayo, de 19 a 22 hs, se celebrará la segunda edición de Blending Sessions en el jardín de Casa Cavia, ubicada en el corazón de Palermo. Esta serie de encuentros, que ahora se realizarán de manera bimestral, propone una experiencia inmersiva donde el vino y la coctelería dialogan a través de la técnica del blend. A diferencia de una degustación convencional, la propuesta se enfoca en la interacción entre referentes del mundo líquido y la creación conjunta de armonías inéditas.

En esta edición, las anfitrionas del espacio, Flavia Arroyo (head bartender) y Delvis Huck (head sommelier), guiarán una experiencia que fusiona oficio, creatividad y sensibilidad. El eje de cada encuentro está puesto en la exploración y el cruce de saberes. De allí surgen cuatro bebidas exclusivas que sintetizan el espíritu experimental del evento, en una atmósfera distendida y sensorialmente estimulante.

Invitados de lujo para una noche única

El evento contará con la participación de dos referentes destacados en sus disciplinas. Por un lado, Andrea Donadio, reconocida como la Mejor Sommelier de Argentina en 2022, suma prestigio y trayectoria internacional a esta edición. Su recorrido incluye experiencias en cocinas de alto nivel como las de Martin Berasategui y Michel Bras en Europa, y en espacios locales como El Baqueano. Además, lidera Tinte Vinos, su propia vinería, y se desempeña como docente en el CAVE.

La propuesta se completa con platitos diseñados por Julieta Caruso, en un maridaje pensado para realzar cada bebida y despertar los sentidos.

Por el lado de la coctelería, el invitado será Ludovico De Biaggi, referente indiscutido de la escena porteña. Fundador de Oh No! Lulu, un bar tiki que integra la selección global de 50 Best Discovery, De Biaggi aporta una mirada profunda sobre el sabor y la técnica. Ganador en dos ocasiones de la Bacardi Legacy Cocktail Competition, también se encuentra detrás de la propuesta de BASA y Danzón. Su participación en Blending Sessions anticipa un aporte de innovación y calidad en cada creación.

Maridaje de autor y platos diseñados para el encuentro

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica diseñada especialmente para acompañar cada bebida. El segmento Aperitivo O’clock estará a cargo de Julieta Caruso, chef ejecutiva de Casa Cavia, y propone una selección de platitos concebidos como el maridaje ideal para esta cita. Entre ellos se incluyen bruschettas con ingredientes de estación, aceitunas marinadas, quesos y embutidos cuidadosamente elegidos. Cada elemento está pensado para resaltar las características de los cócteles y vinos en juego.