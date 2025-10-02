El "smokehouse" de Buenos Aires que no para de crecer: sirven platos ahumados y son un éxito

El "smokehouse" de Buenos Aires que no para de crecer: sirven platos ahumados y son un éxi

Buenos Aires tiene una amplía oferta gastronómica, pero un lugar se destaca por ofrecer platos ahumados de calidad: Ribs al Río. El restaurante se ha consolidado como el gran referente de la cocina texana y no para de crecer.

Ribs al Río: el "smokehouse" de Buenos Aires que es un completo éxito

El restaurante nació como el proyecto de un grupo de amigos que compartían la obsesión por el BBQ texano y supo conquistar los paladares del público porteño con la experiencia de las ribs ahumadas durante 8 horas con leña de quebracho y espinillo. Ribs al Río logró consolidarse como destino obligado para quienes buscan sabor intenso y autenticidad.

El "smokehouse" de Buenos Aires que no para de crecer: sirven platos ahumados y son un éxi

Si bien las ribs con smoke ring (ahumadas de 8 a 12 horas) continúan como las estrellas de la casa, Ribs al Río amplió su propuesta con una carta más variada, pensada para todos los gustos y momentos. Ideal para disfrutar al aire libre o en las terrazas calefaccionadas de sus diferentes locales.

Entre las novedades que marcan tendencia se encuentra la Milanesa de Bife de Chorizo Ahumado con Mac & Cheese cremoso: una pieza gruesa y jugosa de carne ahumada lentamente, rebozada en pan rallado y panko para lograr un crocante perfecto, servida junto al clásico estadounidense que se volvió inseparable de la marca.

La sección de sándwiches suma hits como el viral Rib-wich, con baby back ribs deshuesadas, cheddar fundido, cebolla caramelizada y salsa BBQ en pan pebete, y la Brisket Burger, una hamburguesa de 180 g de brisket jugoso con panceta ahumada, cebolla crispy y doble queso fundido. Mientras que los tacos de cerdo y los veggie también ganaron protagonismo.

El "smokehouse" de Buenos Aires que no para de crecer: sirven platos ahumados y son un éxi

A pesar de los cambios, las papas mantienen un lugar predilecto entre los pedidos. Desde la porción típica de crinkle con sazonado secreto hasta las legendarias Papas Millonarias del Tío Moe con alioli, crispy mix casero y lima fresca, que son marca registrada.

Además, el lugar ofrece una amplía propuesta de bebidas, como las cervezas en bucket, limonadas de estación, vermut La Fuerza y cócteles clásicos pensados para maridar con la intensidad de los ahumados.

Llegó un nuevo local de Ribs al Río a Canning

Cinco años después de su apertura, el local fundacional de Costanera Norte vivió una transformación profunda. Con una gran inversión, las terrazas frente al río fueron renovadas con cerramientos transparentes, calefacción y aire acondicionado, lo que permite aprovecharlas todo el año sin resignar luz natural ni vistas al Río de la Plata. También se incorporó una chimenea central roja que canaliza el humo de los ahumadores y renueva el frente con un diseño más moderno.

Pero la expansión no se quedó ahí. El pasado 18 de septiembre la cadena abrió una nueva sucursal en Canning, dentro del complejo gastronómico Silo Park, un lugar a cielo abierto que conserva la esencia de Ribs: compartir al aire libre, con identidad texana y un entorno familiar y amigable.

El "smokehouse" de Buenos Aires que no para de crecer: sirven platos ahumados y son un éxi

¿Dónde queda Ribs al Río?

La cadena cuenta con varios locales en diferentes puntos de Buenos Aires para quienes deseen probar la original propuesta. Estos se encuentra en: