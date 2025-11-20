Descuentos en sushi este feriado y fin de semana de noviembre 2025 en CABA, AMBA y otros puntos de Argentina: dónde conseguirlo

Los combinados Superstar, Supernova y Neo tendrán un 40% de descuento durante el fin de semana largo de noviembre

El próximo fin de semana largo de noviembre 2025 llega con una propuesta destacada para los amantes del sushi, ya que una reconocida cadena de gastronomía asiática activará importantes descuentos en sushi en diversos puntos del país. La acción especial coincide con el feriado por el Día de la Soberanía Nacional y tendrá alcance nacional.

Descuentos en sushi durante el feriado de noviembre 2025

SushiClub anunció una promoción exclusiva que estará vigente desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. La propuesta contempla un 40% OFF sobre los precios de carta para los combinados Superstar, Supernova y Neo, disponibles en presentaciones de 15, 30 y 45 piezas. La acción se aplicará tanto en sus locales Restó como en el servicio Deli & Take, lo que habilita diferentes modalidades para acceder a la oferta.

Además, esta promoción será acumulable únicamente con el beneficio de Galicia Éminent, que suma un 25% de ahorro adicional. De esta manera, la cadena busca acercar alternativas accesibles durante uno de los fines de semana más esperados del año.

Combinados disponibles en la promoción de sushi

Los combinados incluidos en los descuentos en sushi ofrecen propuestas variadas que se adaptan a diferentes paladares. El combinado Superstar reúne piezas como Spf, Placer Real y Fresh Fusion, elaboradas con salmón, palta, langostinos, guacamole y salsas de sésamo, maracuyá y pasta de maní de estilo tailandés. Se trata de una selección equilibrada que combina frescura y texturas suaves.

El Supernova se caracteriza por sabores intensos y contrastes marcados, con piezas como Red Black, Toshi Shrimps y el niguiri Anticuchero. Sus ingredientes incluyen langostinos, pescado blanco, chutney de mango, maíz cancha y salsas anticucho y maracuyá, lo que conforma una experiencia audaz dentro de la gastronomía asiática contemporánea.

Por su parte, el combinado Neo apuesta por una propuesta moderna con piezas como Celerity, Citrus y Tiger, que integran salmón, langostinos, ceviche de palta y mango, además de salsas de maracuyá, miel y mostaza y leche de tigre. Este conjunto resalta por su intensidad aromática y su perfil cítrico.

La promoción se extenderá del 21 al 24 de noviembre en todas las sucursales SushiClub del país

Dónde conseguir los descuentos en sushi en CABA, AMBA y el interior

La acción estará disponible en todas las sucursales SushiClub del país, incluyendo puntos estratégicos de CABA, el AMBA y diversas ciudades del interior. En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los locales más emblemáticos se encuentra en Alicia Moreau de Justo 286, en el corredor gastronómico de Puerto Madero. A ello se suman múltiples sedes distribuidas en barrios céntricos y zonas comerciales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las sucursales habilitadas cubren corredores urbanos y polos de consumo habituales durante los fines de semana largos. También habrá disponibilidad en locales del interior del país, permitiendo que más consumidores accedan a los beneficios y a la propuesta diferencial de la marca.

Una propuesta para disfrutar de la gastronomía asiática en el fin de semana largo

Con esta iniciativa, SushiClub refuerza su presencia dentro del segmento de la gastronomía asiática y vuelve a apostar por acciones especiales para fechas relevantes del calendario. La promoción se presenta como una oportunidad para acceder a sushi de alta calidad con descuentos significativos durante un fin de semana en el que crece el movimiento turístico y gastronómico.