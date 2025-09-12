Abrió una pintoresca cantina de Buenos Aires con platos por $20.000: dónde queda Del Río Cantina

Abrió una pintoresca cantina de Buenos Aires con platos por $20.000: dónde queda Río Cantina

Buenos Aires tiene una amplia variedad de opciones gastronómicas y este domingo 14 de septiembre se suma Del Río Cantina. Se trata de un lugar ideal para los amantes de la buena comida y la música en vivo que tendrá un gran evento de inauguración con una barra libre, degustaciones y vouchers con 20% de descuento.

Nuevo restaurante en CABA: Del Río Cantina abre sus puertas con un evento especial

Del Río Cantina realizará una gran apertura con una experiencia memorable este domingo 14 de septiembre, de 12:30 a 14:00 h. Durante la jornada, los invitados se encontrarán con una barra libre en la vereda con aperitivos a base de Ramazzotti y copas de vino, y de una degustación de finger food.

Además, se los invitará a conocer el interior del local y se les obsequiará vouchers con el 20% de descuento para futuras visitas de mediodía (no aplicable al menú ejecutivo). También habrá música en vivo a cargo de las talentosas Melina Rivero y Flor Albarracín.

Durante la jornada del domingo los comensales podrán disfrutar del menú especial del mediodía, creado especialmente por el chef Sebastián Iraola, al valor de la semana, es decir, a solo $20.000. Además del plato principal, el menú incluye bebida sin alcohol y café. Entre las opciones se encuentran:

Baby beef con fritas o ensalada mixta

Milanesa Napolitana con puré o ensalada mixta,

Cavatellis con pomodoro

Canelones de verdura y ricota a la rossini,

Malfattis de verdura y ricota con pomodoro

Tagliatelles de espinaca con albóndigas

Albóndigas con puré

Filet a la romana con puré.

Su menú completo con platos, postres, bebidas y aperitivos, y hasta el menú ejecutivo se puede conocer en el sitio oficial de la cantina.

A dónde queda Del Río Cantina: horarios y cómo reservar

Del Río Cantina se presenta como un rincón único de Saavedra, ideal para ir a comer y disfrutar con amigos, en familia o en pareja de los mejores platos. "Nuestros cocineros elaboran cada pieza con técnica, pasión y los mejores ingredientes. Si buscás sabores auténticos, texturas perfectas y recetas que abrazan, este es tu plan ideal", aseguran desde el restaurante.

