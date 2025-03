PS Plus: el catálogo de juegos para marzo 2025, con UFC, Prince of Persia y la lista completa Todo sobre el catálogo de PS Plus. Uno por uno, los juegos para marzo 2025, con UFC, Prince of Persia y la lista completa.

18 de marzo, 2025 | 10.50 PS Plus: el catálogo de juegos para marzo 2025, con UFC, Prince of Persia y la lista completa Cada mes, PlayStation Plus renueva su catálogo con una selección de juegos que abarca distintos géneros y estilos. Marzo 2025 no es la excepción y llega cargado de propuestas para todos los gustos. Desde el realismo de UFC 5 hasta la fantasía mitológica de Prince of Persia: The Lost Crown, los suscriptores van a poder disfrutar de una variedad de experiencias. Además, PlayStation Plus Deluxe suma clásicos retro y novedades en realidad virtual. A continuación, te compartimos la lista completa de los juegos disponibles este mes. PS Plus: el catálogo de juegos marzo 2025 Los juegos estarán disponibles a partir del 18 de marzo para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Deluxe. Con esta selección variada, Sony ofrece un mes repleto de opciones para quienes buscan acción, nostalgia o desafíos en distintos géneros. A continuación te compartimos la lista completa: UFC 5 es uno de los juegos de PS Plus de marzo 2025. UFC 5 (PS5): lleva la experiencia de las artes marciales mixtas a un nuevo nivel con gráficos mejorados, animaciones fluidas y un sistema de daños realista. Gracias al motor Frostbite, los luchadores lucen increíblemente detallados y los combates se sienten más intensos que nunca, con un realismo sin precedentes en cada golpe y movimiento.

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5): entra a un mundo mitológico inspirado en Persia, atrapado en una maldición corruptora. En esta emocionante historia de acción y aventura, jugarás como Sargon, un prodigio de la espada con habilidades acrobáticas y poderes temporales. Explora biomas llenos de enemigos y bestias mitológicas mientras forjas tu propia leyenda.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4): basado en el clásico anime, este juego de fútbol de estilo arcade ofrece una experiencia llena de emoción y jugadas espectaculares. Podrás revivir la historia de Tsubasa o crear tu propio equipo personalizado con habilidades únicas, enfrentándote a oponentes en modos offline y online.

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5): en el universo de Universal Century 0079, sigue la historia de Noisy Fairy, una unidad secreta del Principado de Zeon. Sumérgete en intensos combates de mechas mientras avanzas en la guerra de un año contra las Fuerzas de la Federación de la Tierra. Una experiencia épica para los fans de la saga Gundam.

Arcade Paradise (PS4, PS5): toma el control de una lavandería familiar y conviértela en un salón de videojuegos en este simulador de gestión con estética retro. Instala más de 35 juegos arcade distintos, genera ingresos y expande tu negocio mientras disfrutas de una nostálgica experiencia de los años 90.

Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5): un divertido juego de plataformas 3D y combate en el que controlas a BOB, un héroe saltarín que se embarca en aventuras épicas a través de mundos abiertos con temática histórica. Ofrece modos para un jugador, cooperativo online y pantalla dividida para dos jugadores.

You Suck at Parking (PS4, PS5): un alocado juego de carreras en el que el desafío no es conducir rápido, sino estacionar de manera precisa y en el menor tiempo posible. Con más de 270 niveles y opciones de personalización, es una experiencia única para quienes buscan retos diferentes.

Syberia – The World Before (PS4, PS5): descubre una historia emotiva y llena de misterio a través de dos líneas temporales conectadas. Juega como Kate Walker y Dana Roze, dos mujeres cuyas vidas se cruzan en una trama que mezcla exploración, acertijos y una narrativa envolvente en un mundo steampunk.

Arcade Paradise VR (PS VR2): vive la experiencia de administrar tu propio salón de arcade en realidad virtual. Siente la nostalgia de los videojuegos clásicos mientras manejas tu negocio y disfrutas de una gran variedad de juegos inspirados en la era dorada de las maquinitas.

