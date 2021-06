League of Legends LLA Clausura 2021: horarios, equipos, premios y todo lo que tenés que saber

El próximo sábado arranca el Clausura de LLA de League of Legends y hacemos un repaso por la información más importante de cara al torneo que entrega el cupo para participar en el Mundial, que se disputará en China a fin de año.

Este sábado 19 de junio comenzará el Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends. La partida inicial será entre Infinity Esports y Furious Gaming, los dos finalistas del Apertura. Este split entregará un cupo para el Mundial del videojuego desarrollado por Riot Games, que se realizará a fin de año en China. Te contamos los equipos que participarán, días, horarios y formato de un torneo que volverá a disputarse de forma virtual durante la fase de grupos, tal como en el Apertura.

Mientras Infinity buscará revalidar su título de campeón del Apertura y también intentará mejorar la imagen que dejó en el MSI 2021, Furious Gaming vuelve al torneo de League of Legends más importante de la región en busca de venganza tras su derrota histórica en la final. La otra escuadra argentina, Isurus, intentará regresar a los viejos tiempos de gloria después de un olvidable primer split en el 2021, donde no consiguió llegar ni siquiera al Pentágono.

Días y horarios del certamen

Desde el sábado 19 de junio, la competencia se llevará a cabo todos los sábados y domingos desde las 19 hs de Argentina, con cuatro partidas por día. Tal como en el Apertura, la transmisión oficial se realizará en la página web de LLA y los canales oficiales del certamen en Twitch y YouTube.

El formato

Tal como en el Apertura, durante la fase de grupos todos los equipos jugarán partidos de ida y vuelta durante siete semanas. Cada victoria sumará un punto, y una vez terminada esa primera fase, los cinco equipos que más puntos hayan acumulado, pasarán al Pentágono, donde arrastrarán los puntos de la fase inicial. Ese mismo fin de semana se cruzarán todos contra todos a un solo partido. El que se mantenga como líder clasificará directo a la final, mientras que el segundo hará lo propio a la semifinal y tendrá que enfrentar al ganador del enfrentamiento entre el tercero y el cuarto.

Equipos y jugadores que participarán del Clausura de LLA

ALL KNIGHTS : Ruin (KOR), Grell (MX), Kiefer (CH), Pancake (ARG) y Wadid (KOR)

: Ruin (KOR), Grell (MX), Kiefer (CH), Pancake (ARG) y Wadid (KOR) ESTRAL : Acce (ARG), LiquidDiego (MX), Leza (MX), Bvoy (KOOR) y Mia (KOR).

: Acce (ARG), LiquidDiego (MX), Leza (MX), Bvoy (KOOR) y Mia (KOR). FURIOUS : Jauny (CR), Bugi (KOR), TopLop (ARG), Erry (KOR) y Renyu (PER).

: Jauny (CR), Bugi (KOR), TopLop (ARG), Erry (KOR) y Renyu (PER). INFINITY : Buggax (URU), SolidSnake (PER), Cody (CHI), Whitelotus (ARG) y Ackerman (ARG).

: Buggax (URU), SolidSnake (PER), Cody (CHI), Whitelotus (ARG) y Ackerman (ARG). ISURUS : Zerito (ARG), Warangelus (ARG), Seiya (MEX), Archer (KOR) y Jelly (KOR).

: Zerito (ARG), Warangelus (ARG), Seiya (MEX), Archer (KOR) y Jelly (KOR). KLG : Nipphu (ARG), Haru (KOR), Cotopaco (COL), Fatorix (ARG) y Serenity (KOR).

: Nipphu (ARG), Haru (KOR), Cotopaco (COL), Fatorix (ARG) y Serenity (KOR). RAINBOW7 : Straight (ECU), Oddie (MX), Aloned (CHI), Ceo (ARG) y Shadow (ARG).

: Straight (ECU), Oddie (MX), Aloned (CHI), Ceo (ARG) y Shadow (ARG). XTEN: JackPoT (KOR), Unforgiven (ARG), Rainbow (KOR), Horus (ARG) y Gastruks (ARG).

El premio para el ganador del Clausura

El equipo que se corone como campeón del segundo split del año clasificará al Mundial de League of Legends que se realizará a fin de año en China. Sin una fecha confirmada de inicio pero con la certeza de que la final se disputará el 6 de noviembre, los equipos latinoamericanos buscarán llegar a la máxima cita internacional para destronar al vigente campeón Damwon (Corea del Sur), que no pudo revalidar sus credenciales en la final del MSI 2021, donde perdió ante Royal Never Give Up (China).