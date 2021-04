Gillette Infinity se coronó como campeón del Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends

En una histórica final Gillette Infinity se quedó con el Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Para conseguirlo debió esperar hasta la quinta partida después de empezar perdiendo 2-0, en el tercer game el equipo del infinito logró empezar a torcer el rumbo de una muy peleada final. Con este gran triunfo Infinity no solo se aseguró la copa de campeón sino que también se ganó su pase para el Mid-Season Invitational (MSI) 2021, que se disputará desde entre el 6 y el 22 de mayo en Islandia.

Durante la temporada regular y el Pentágono, los enfrentamientos entre estos dos equipos fueron dos para Furious y uno para Infinity. Las escuadras se clasificaron como primero y segundo de la temporada regular, por lo que Furious llegó directamente a la final mientras que el equipo del Infinito tuvo que vencer a All Knights para llegar al juego definitorio. Por lo que la Calavera llegaba más "frío", después de no jugar por dos semanas, algo que en la previa podía leerse tanto como un beneficio como también un perjuicio.

La primera partida comenzó algo después de las 19.30 hs en Argentina y encontró a un TopLop intratable durante todo el primer game, pero sobre todo en el final del mismo. Gracias al trabajo del mid laner argentino, la Calavera consiguió llevarse la primera victoria de la noche en un poco más de media hora. El segundo game volvió a ser todo para Furious, por lo que al cabo de los primeros dos games todo hacía parecer que la Calavera iba a barrer a Infinity. Pero ahí apareció la característica que según Von, el coach brasileño de Infinity, destaca al conjunto del Infinito: "Los 5 jugadores aportan, somos un equipo sólido".

En el tercer game fue el momento para que se levantara Whitelotus, que rápidamente consiguió el control del mapa y metió en partido a Infinity para llevarse la partida en algo menos de media hora. "Tienen una sola forma de jugar y buscaron imponerla. Cuando entendimos cómo jugaban ellos pudimos derrotarlos", analizó Von en la conferencia de prensa posterior al partido, con la gaming house de Infinity extasiada. La cuarta partida encontró a un Infinity en plena remontada, con la confianza intacta. Eso se notó en el desempeño de toda la escuadra que mejoró como equipo ante un Furious que parecía no tener respuestas como conjunto ante el avance de Infinity.

El quinto y definitorio game empezó muy disputado con dos equipos conscientes de que se jugaban el todo por el todo en la siguiente media hora. Whitelotus, el mejor tirador del certamen, volvió a estar intratable y cerró la partida final con un impresionante Quadrakill. El bot laner de Infinity se quedó también con el premio al MVP de la final, al igual que sucedió en la semifinal frente a All Knights. Para el experimentado Whitelotus será una nueva oportunidad de competir en la MSI, el segundo certamen internacional más importante del circuito de League of Legends, solamente por debajo del Mundial. “Vamos a tener que ser consistentes como equipo” consideró Von que será la clave para tener un buen MSI y colocar a Latinoamérica en lo más alto de la escena competitiva de League of Legends.