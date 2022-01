League of Legends: cuándo sale y qué habilidades tiene Zeri, la nueva campeona

Te contamos todo lo que tenés que saber sobre Zeri, la Chispa de Zaun, la nueva campeona de League of Legends.

Riot Games presentó a Zeri, la nueva campeona de League of Legends

Riot Games confirmó de forma oficial a Zeri, la Chispa de Zaun, su nueva campeona en League of Legends. Se trata del personaje número 158 en sumarse al popular MOBA y llegó con mucha polémica por las masivas quejas de los usuarios en cuanto a su historia y su aspecto. A continuación te contamos las habilidades que tendrá Zeri, su historia y todo lo que tenés que saber sobre ella.

Este viernes 7 de enero, League of Legends comenzó su temporada número 12 con la llegada del parche 12.1. Además de los buffs y nerfs característicos de cada actualización, una de las novedades más importantes llegó con la confirmación de Riot Games sobre Zeri, la Chispa de Zaun, la nueva campeona que se sumará al MOBA. Si bien todavía no se sabe exactamente en qué fecha debutará, se especula con que llegará a los servidores de prueba (PBE) en el próximo parche, a fines de enero.

Las habilidades de Zeri

Pasiva - Batería Humana : cada vez que recibe un escudo obtiene velocidad. Al dañar un escudo enemigo, absorbe su energía y genera uno propio que la protege.

: cada vez que recibe un escudo obtiene velocidad. Al dañar un escudo enemigo, absorbe su energía y genera uno propio que la protege. Q - Ráfaga de Luz Pasiva : El ataque básico produce daño mágico, este aumenta con el poder de habilidad y es considerado como una habilidad. El moverse y lanzar Ráfaga de Luz permite que Zeri recolecte energía en su chispimochila. Cuando el máximo de carga, su siguiente ataque básico ralentiza e inflige daño adicional.

: El ataque básico produce daño mágico, este aumenta con el poder de habilidad y es considerado como una habilidad. El moverse y lanzar Ráfaga de Luz permite que Zeri recolecte energía en su chispimochila. Cuando el máximo de carga, su siguiente ataque básico ralentiza e inflige daño adicional. Activa: Ráfaga de Luz dispara 7 veces consecutivas, lo que produce daño físico al primer enemigo en el que impacte. Aumenta con daño de ataque y es considerado como un ataque; el primer impacto aplica efectos al impacto. El enfriamiento se corresponde con el temporizador de ataques básicos de Zeri.

W - Láser Ultracargado : dispara un pulso eléctrico que ralentiza y daña al primer enemigo impactado. Si golpea una pared, dispara un láser de largo alcance desde el punto de impacto.

: dispara un pulso eléctrico que ralentiza y daña al primer enemigo impactado. Si golpea una pared, dispara un láser de largo alcance desde el punto de impacto. E - Chispazo : se desliza una corta distancia y potencia sus siguientes 3 lanzamientos de Ráfaga de Luz, atravesando a los enemigos. Dependiendo el ángulo, puede saltar por encima o deslizarse por cualquier terreno en el que se desplace. Si alcanza a un campeón con un ataque o una habilidad esto reduce el enfriamiento de Chispazo.

: se desliza una corta distancia y potencia sus siguientes 3 lanzamientos de Ráfaga de Luz, atravesando a los enemigos. Dependiendo el ángulo, puede saltar por encima o deslizarse por cualquier terreno en el que se desplace. Si alcanza a un campeón con un ataque o una habilidad esto reduce el enfriamiento de Chispazo. R - Estallido Eléctrico: libera una nova de electricidad que daña a los enemigos cercanos, y se sobrecarga durante un tiempo moderado. Mientras esté sobrecargada, Zeri aumenta el daño, la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento. Si ataca a campeones enemigos, la duración de sobrecarga se reinicia y suma otra acumulación de velocidad de movimiento.

La historia de Zeri

La nueva campeona de League of Legends es una joven de la clase trabajadora de Zaun y está relacionada con Ekko, según el lore. Dada su procedencia, no sería extraño que forme parte de la segunda temporada de Arcane, la exitosa serie de League of Legends y Netflix. Compasiva con los demás y defensora de su comunidad, "Zeri lleva el amor de su familia y de su hogar a toda pelea".