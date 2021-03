Juegos gratis PS Plus abril 2021: Sony eligió grandes títulos para liberar

PS Plus anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente desde el 6 de abril hasta el 3 de mayo

Play Station anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente durante marzo para los suscriptores en su servicio de suscripción. Los videojuegos que te contamos a continuación podrán descargarse sin costos extra entre el martes 6 de abril y el lunes 3 de mayo.

Juegos gratis PS Plus abril 2021

Days Gone (PS4)

Un videojuego de acción y aventuras de mundo abierto ambientado en el Noroeste del Pacífico, donde impera la ley del más fuerte. Encarnando al cazarrecompensas Deacon St. John el jugador deberá enfrentarse a hordas de Freakers y de humanos no menos temibles. Los peligros que atraen los constantes cambios de clima y la llegada de la noche tendrán que ser superados para vivir un nuevo día, conseguir nuevas armas, mejorar la motocicleta y personalizar las habilidades. El título cuenta con una reciente actualización para PS5, que ofrece gráficos mejorados, resolución 4K dinámica y 60 fps.

Days Gone, gratis en PS4

Zombie Army 4: Dead War (PS4)

Ambientado en la Europa de los años 40, este título es la secuela del shooter en tercera persona Zombie Army Trilogy. El juego que Sony ofrece este mes para los suscriptores de PS Plus recrea una versión alternativa de la historia contada en la trilogía previa. La Resistencia logró eliminar al Hitler zombie, pero los muertos volvieron a alzarse y su intención no es otra que destruir a la humanidad. También destaca el modo campaña, que cuenta con una opción multijugador de hasta cuatro usuarios.

Zombie Army 4: Dead War, gratis en PS4

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Se trata de una nueva entrega de la franquicia Oddworld, con Abe ya instalado como un increíble héroe y no como solo una pieza más de una máquina megacorporativa. Ambientado después de lo que sucedió en Oddworld: New 'N' Tasty del 2014, este juego de plataformas, acción y aventura, pone al querido Abe en el lugar de salvar a los demás Mudokons como sea. En esta entrega será fundamental agruparse con otras criaturas para resolver problemas que nuestro protagonista no puede hacerlo por sí solo.

Oddworld: Soulstorm, gratis en PS5

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.