Juegos Gratis Epic Games: cómo descargar los dos regalos de esta semana

Epic Games, propietario de Fortnite y Rocket League, regala Spirit of the North y The Captain entre el 15 y el 22 de septiembre.

15 de septiembre, 2022 | 20.58

Spirit of the North y The Captain estarán disponibles gratis en Epic Store entre el 15 y el 22 de septiembre.

Epic Games vuelve a regalar más de un videojuego para quienes cuenten con usuario en su tienda virtual tal como ocurrió durante varias semanas de este año. Durante los próximos siete días, la compañía responsable de Fortnite regalará dos títulos muy diferentes entre sí, pero bastante atractivos cada uno en su género: se trata de Spirit of the North y The Captain. Entre el 15 y el 22 de septiembre, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar estas dos divertidos títulos independientes que ofrecen los creadores de Fortnite y Rocket League. Cabe recordar que quienes descarguen los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente. Juegos gratis de Epic Store entre el 15 y el 22 de septiembre Spirit of the North Spirit of the North estará disponible gratis en Epic Store entre el 15 y el 22 de septiembre. Se trata de un videojuego de aventuras en tercera persona en el que el jugador deberá ponerse en la piel de un zorro que obtiene poderes de un espíritu después de colapsar por cansancio. Muy elogiado por su banda sonora y diseño artístico, al no tener diálogo ni narrativa, recibió muchas críticas por su jugabilidad y rendimiento gráfico. The Captain The Captain estará disponible gratis en Epic Store entre el 15 y el 22 de septiembre. En este título, el jugador encarnará al capitán Thomas Welmu, un oficial científico de la Spacefleet que se extravió al otro lado de la galaxia. Al ser el único poseedor de lo que evitará que unas fuerzas siniestras destruyan la Tierra, Welmu tendrá que cruzar toda la galaxia para volver a casa. En el camino no solo tendrá que entablar nuevas amistades sino también hacerse de enemigos y salvar o condenar civilizaciones enteras con sus decisiones. Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic. Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos. Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.