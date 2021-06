Batistuta no quiso pagar el impuesto a las grandes fortunas y se convirtió en meme

El ex delantero de la Selección, con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, no quiso pagar el aporte solidario y en las redes sociales no se la dejaron pasar.

28 de junio, 2021 | 20.37

Batistuta se mandó una gambeta legal y en Twitter lo fulminaron

Gabriel Omar Batistuta, realizó una presentación formal ante la justicia federal para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, y en las redes sociales no le perdonaron la actitud, menos con un patrimonio que supera los 200 millones de pesos. Tan ingrata fue la sorpresa para los seguidores de "Batigol" que, a medida que fue trascendiendo la noticia, se viralizaron memes de todo tipo. La nefasta gambeta legal del exfutbolista no quedó impune y en las redes sociales los usuarios demostraron su rechazo de una manera muy curiosa. Luego de que se conociera su pedido ante la Justicia, comenzó la proliferación de los memes más curiosos y adquirió tal magnitud que Batistuta terminó por convertirse en tendencia en Twitter Argentina. El ex delantero de River, Boca, la Selección y la Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, realizó una presentación formal ante la justicia federal para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Batistuta se suma así una lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que intentaron boicotear el impuesto a las grandes fortunas, como Carlos Tévez y el representante Alberto Marcelo Simonian.