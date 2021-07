Flor de la V fue letal con Ricardo Montaner y apoyó a Mercedes Morán

La panelista de A la tarde aseguró que ama a la actriz y considera que el músico debe bajarse del pedestal.

Florencia de la V no tuvo tapujos y arremetió contra Ricardo Montaner por un cruce en Twitter que el músico tuvo con Mercedes Morán. Ante un comentario de la actriz sobre la participación del cantante y sus hijos en La Voz Argentina, Ricardo respondió de manera algo exagerada en las redes. Por su parte, la ex conductora de La Pelu se puso del lado de Morán y ubicó al intérprete de Tan enamorados en su lugar.

En el horario de La Voz Argentina, la protagonista de Guapas lanzó un sincero mensaje dirigido al clan Montaner: “Me aburre la familia”. Inesperadamente, el cantante cruzó a Mercedes con un largo texto donde expresó su indignación por la crítica que recibió. “Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte”, comenzó

Y siguió: “El otro día hablaba con Marlene del carácter que le pones a todos tus personajes. Tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”, en alusión a cuánto él y su esposa admiran el talento de Morán.

Por su parte, la actriz respondió: “Yo te adoro Ricardo”. Así dejó en claro que no tiene animosidad personal alguna con el músico, solo le aburre su intervención en clan en el reality de canto. A esto mismo hizo referencia Flor de la V cuando hablaron del tema en A La Tarde, ciclo donde se desempeña como panelista. “Pero, no es para tanto, che. Estaba mirando un programa de televisión y puso eso. No sos monedita de oro tampoco, Montaner”, sostuvo la actriz y luego, cuando otro de los miembros de panel expresó que Mercedes es una gran artista, Flor sumó: “Te amamos”.

Cuestionado por una colega

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante Patricia Sosa sorprendió al hacer una crítica a Ricardo Montaner, por su trabajo como jurado. “Tengo que decirte dos cosas. Una que no tengas caras de reprobada porque no te estamos reprobando, ¿ok?”, le dijo el músico a una chica que no logró que alguien se de vuelta y siguió: “La segunda cosa que te tengo que decir es que muchas veces la elección de la canción es la que nos hace la diferencia de estar de un lado o del otro”. Por su parte, Sosa hizo un posteo en Instagram que rezaba: “¿Eh? ¿Qué pasó? Pobrecita… Está agradecida. ¡Cantás muy bien!”.