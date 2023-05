PREVIA-El Festival de Cannes 2023 arranca con un cartel "sin relleno"

Cannes, la ciudad de la Costa Azul francesa, se convierte esta semana en el epicentro de la industria cinematográfica con el arranque de la 76ª edición del glamuroso festival, que promete grandes éxitos de taquilla, nuevos talentos y un toque de polémica.

"Tenemos 'Indiana Jones', tenemos la nueva película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Tenemos una película de Wes Anderson repleta de todas las estrellas que se puedan nombrar y una especie de 'quién es quién' de los grandes directores de cine de autor", dijo a Reuters Scott Roxborough, jefe de la oficina europea de The Hollywood Reporter.

"Esta combinación es brutal de principio a fin, sin relleno".

Pedro Almodóvar, Natalie Portman y Michael Douglas son algunas de las estrellas que se espera que aparezcan en el bulevar de la Croisette, con nuevas películas de los directores Nanni Moretti, Ken Loach y Wim Wenders entre las que compiten por el máximo galardón de la Palma de Oro.

La película francófona "Jeanne du Barry", en la que Johnny Depp interpreta al rey Luis XV, será la encargada de inaugurar el festival, en el que será su primer papel importante desde el juicio contra su exesposa, que ha recibido una gran publicidad.

El director del festival, Thierry Fremaux, respondió a las críticas sobre la polémica elección de Depp para la película inaugural y declaró a la revista Variety que el actor no tiene prohibido trabajar.

En total, 21 películas compiten por la Palma de Oro, con un número récord de directoras a concurso —siete—, incluida "Homecoming", de Catherine Corsini. Esta última cinta fue una incorporación tardía, tras cierta polémica por cuestiones relacionadas con el trato a niños actores en el rodaje y la grabación de una escena íntima con menores, que se añadió al guion sin estar aprobada previamente en el calendario de rodaje.

La única ópera prima en competición este año es "Banel & Adama", un drama sentimental ambientado en un pueblo senegalés de la directora franco-senegalesa Ramata-Toulaye Sy.

El presidente del jurado de este año es el director sueco Ruben Ostlund, que ganó la Palma de Oro a la mejor película el año pasado con "Triángulo de tristeza", así como en 2017 con la sátira del mundo del arte "The Square."

Otros miembros del jurado son Brie Larson, protagonista de "Capitana Marvel", y Julia Ducournau, la primera de las dos mujeres que han ganado en solitario la Palma de Oro.

Fuera de concurso, Harrison Ford regresará como el arqueólogo y aventurero Indiana Jones, 15 años después de la última película de la franquicia, en el estreno mundial de "Indiana Jones and the Dial of Destiny" el jueves.

También se estrena "Killers of the Flower Moon", versión cinematográfica del exitoso libro sobre una serie de asesinatos que tienen como objetivo a la Nación Osage, un pueblo nativo norteamericano rico en petróleo, en la Oklahoma de los años veinte. Dirigida por Scorsese, está protagonizada por DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser y John Lithgow.

A pesar de todo este glamur, el festival no es completamente inmune a los problemas del mundo real: el sindicato francés de la energía CGT ha amenazado con cortar la electricidad, como parte de una protesta contra las reformas de las pensiones previstas por el presidente francés Emmanuel Macron.

A los organizadores de Cannes les preocupa que los disturbios que se produjeron durante las protestas contra la reforma de las pensiones también lleguen al festival, dijo Roxborough.

Aun así, dijo Roxborough, la gente tiene derecho a protestar y la libertad de expresión no debe alejarse del glamur.

"Si eso significa que se estropea una bonita alfombra roja, entonces se estropea una bonita alfombra roja", dijo.

La huelga de guionistas de Hollywood, que comenzó a principios de mayo, estará en la mente de muchos de los asistentes, pero Roxborough no prevé un gran impacto en el festival.

"Será una situación un poco complicada" para las personas con múltiples funciones, por ejemplo el guionista y director Scorsese, que sólo podrá hablar como director ya que está en huelga como guionista, dijo Roxborough. "Algunas de esas cuestiones saldrán a relucir".

El festival de este año se celebra del 16 al 27 de mayo.

Con información de Reuters